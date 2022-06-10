Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız için Avrupa kulüpleri devreye girdi!

KİRALIK OLARAK İSTENİYOR

Fenerbahçe, bonservisi Belçika 2. Ligi ekibi Lommel'de bulunan ve geçen sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza'yı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu kiralık ya da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi.