Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız için Avrupa kulüpleri devreye girdi!

Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek için transfer çalışmalarına hız verdi… Sarı-lacivertliler özellikle Brezilyalı yıldızları takibine aldı. Listede birbirinden önemli oyuncular var. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu için Avrupa'nın önemli kulüpleri yarışa girmiş durumda.
KİRALIK OLARAK İSTENİYOR
Fenerbahçe, bonservisi Belçika 2. Ligi ekibi Lommel'de bulunan ve geçen sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza'yı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu kiralık ya da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi.
İDDİA İNGİLTERE'DEN
İngiliz medyasından Daily Mail'e göre Souza'nın talibi sadece Fenerbahçe değil… Sambacı yıldızı Celtic, Club Brugge ve Bologna da transfer etmek istiyor.