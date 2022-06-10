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    • Spor
    • 10.06.2022 13:06
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    • 10.06.2022 13:14
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    Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız için Avrupa kulüpleri devreye girdi!

    Gelecek sezon şampiyon olmak için transferlerini sürdüren Fenerbahçe'de Vinicius Souza gelişmesi yaşanıyor. Genç futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Peki futbolcu tercihini Süper Lig'den yana kullanacak mı?

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Transferde Fenerbahçe’ye rakip çıktı!

    Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek için transfer çalışmalarına hız verdi… Sarı-lacivertliler özellikle Brezilyalı yıldızları takibine aldı. Listede birbirinden önemli oyuncular var. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu için Avrupa'nın önemli kulüpleri yarışa girmiş durumda.

    KİRALIK OLARAK İSTENİYOR
    Fenerbahçe, bonservisi Belçika 2. Ligi ekibi Lommel'de bulunan ve geçen sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza'yı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu kiralık ya da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi.

    İDDİA İNGİLTERE'DEN

    İngiliz medyasından Daily Mail'e göre Souza'nın talibi sadece Fenerbahçe değil… Sambacı yıldızı Celtic, Club Brugge ve Bologna da transfer etmek istiyor.

        DAHA DİRİ BİR TAKIM İSTENİYOR

        Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü 22 yaşındaki oyuncunun transferini çok istiyor. Çünkü onun oyun anlayışında orta sahalar agresif olmak zorunda. Kadrosunda Crespo'yu barındıran Fenerbahçe, Souza transferiyle birlikte daha diri bir takım oluşturmanın hedefinde…

        ORTA SAHANIN GERİSİNİ TOPARLIYOR

        6 ve 8 numara oynayabilen Souza'nın kulübü Lommel ile 20225 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız, geride kalan sezonda 35 karşılaşmada forma giydi. 2 gol atarken 1 de asiste imza attı.

        BELÇİKA LİGİ'NDE KALMAK İSTİYOR

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi olan Brezilyalı yıldız gelecek sezon Belçika Ligi dışına çıkmak istediğini açıklamıştı.
            Etnospor
            Haberler Spor Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız için Avrupa kulüpleri devreye girdi!
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