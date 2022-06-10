Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye flaş bir isim önerildi!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de forvet transferi öncelikli konumda bulunuyor. Berisha - Valencia - Serdar Dursun üçlüsünden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı.
Sarı lacivertlilerde göreve getirilen Jorge Jesus, transfer listesine yönetime sundu. Bu oyuncularla görüşmelerini sürdüren Ali Koç, kulüplerle pazarlığa devam ediyor.
Gelecek sezon şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de bir forvet transferine kesin gözüyle bakılıyor.
SÜRPRİZ İSİM ÖNERİLDİ
Alexander Sörloth, Vincent Aboubakar, Haris Seferovic ve Wout Weghorst gibi yıldızlarla ilgilenen Fenerbahçe'ye menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.