Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2022 13:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2022 13:45
    ABONE OL

    Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye flaş bir isim önerildi!

    Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra oyuncularını da belirlemek için çalışmalara başladı. Sarı lacivertlilere menajerler tarafından ilginç bir isim önerildi...

    Fener’e dev forvet! Tam 43 gol atmıştı...

    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de forvet transferi öncelikli konumda bulunuyor. Berisha - Valencia - Serdar Dursun üçlüsünden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı.


    Sarı lacivertlilerde göreve getirilen Jorge Jesus, transfer listesine yönetime sundu. Bu oyuncularla görüşmelerini sürdüren Ali Koç, kulüplerle pazarlığa devam ediyor.

    Gelecek sezon şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de bir forvet transferine kesin gözüyle bakılıyor.

    SÜRPRİZ İSİM ÖNERİLDİ

    Alexander Sörloth, Vincent Aboubakar, Haris Seferovic ve Wout Weghorst gibi yıldızlarla ilgilenen Fenerbahçe'ye menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.

        O İSİM MITROVIC
        A Spor'da yer alan habere göre menajerlerin Fenerbahçe'ye önerdiği ismin Aleksandar Mitrovic olduğu öğrenildi. Jorge Jesus'un da 'alabiliyorsak mutlaka alalım' talimatında bulunduğu öğrenildi.

        Sırtı dönük oyunu olan, kafa toplarına hakim ve keskin şutları olan bir forvet isteyen Jorge Jesus'un tarifine uyan yıldız golcünün transferi için ise şartlar zorlanacak.

        FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
        Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali bulunan ve ligde de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna etmesinin kolay olduğu düşünülüyor.

            Geçtiğimiz sezon Fulham'da çıktığı 46 maçta 43 gol atan Sırp yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için Fenerbahçe'yi tercih etmesi bekleniyor.

            Attığı 43 golle Fulham'ın tarihinde bir sezonda en çok gol atan ismi olmayı başaran Mitrovic, gösterdiği performansla kulübünün tekrar Premier Lig'e yükselmesinde ana karakter olmuştu.

            Milli formayı da giyen 1.89'luk santrafor, 72 maça çıkarken toplamda 45 gol kaydetti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Etnospor
            Haberler Spor Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye flaş bir isim önerildi!
                SON DAKİKA