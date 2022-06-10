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    • Spor
    • 10.06.2022 12:36
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    • 10.06.2022 12:37
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    Beşiktaş Altay'dan o ismi istedi! 20 milyon isteniyor, 15'e düşürülmeye çalışılıyor...

    Süper Lig'den düşen Altay'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına giren Kazımcan Karataş için Beşiktaş devrede. Siyah beyazlı kulüp, İzmir ekibinin istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor. Transfer her an gerçekleşebilir...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş istedi, Altay ’20 milyon’ dedi!

    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'e veda eden İzmir ekibinin genç yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor… Siyah-beyazlılar, genç yeteneği İzmir ekibinden isterken beklemediği bir cevap aldı.

    FİYATI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

    Altay, sol kanat oyuncusu Kazım Karataş için Beşiktaş'tan tam 20 milyon lira istedi… Beşiktaş bu rakamı 15'e çekmek için İzmir ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Bilindiği gibi Beşiktaş sol bek oyuncusu Rıdvan YılmazAlman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5+1 milyon Euro'ya satmak üzere…

    "AVRUPA'YA GİTSİN İSTERİZ"

    Altay Başkanı Ayhan Dündar önceki gün genç oyuncunun transferi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Dündar, "Kazımcan Karataş bu sezon sergilediği performansla göz doldurdu. Kazımcan için Belçika'dan Westerlo'dan ve Konyaspor'dan da resmi transfer teklifi aldık. Biz isteriz ki Kazımcan Karataş, Avrupa'ya gitsin ve bizleri temsil etsin, Cenk Özkaçar gibi" dedi.

    PİYASA DEĞERİ 950 BİN EURO
    Bu sezon Altay'da 22 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcu, toplam 1399 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 950 bin Euro olan 19 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

    ÜÇLÜ DEFANS PRATİĞİ VAR

    Sezon içerisinde 5'li defans kurgusu oynayan Altay'daki 3 stoperden biri olan Kazımcan'ın, üçlü defans kurgusunu kullanan Valerien Ismael'in oyununa uyum sağlamakta sıkıntı yaşamayacağı düşünülüyor. Yabancı sınırı dolayısıyla kaliteli yerli ayaklara ihtiyaç duyan Beşiktaş'ta, Kazımcan'ın transferi öncelik kazanıyor.

    SEMPATİ DUYUYOR

    Altay'ın genç sol kanat oyuncusu Kazımcan Karataş geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Özellikle 2011-2013 dönemleri arasında Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi çekerken, genç sol bekin Siyah-Beyazlılar'a duyduğu sempati dikkatlerden kaçmadı.

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    Haberler Spor Beşiktaş Altay'dan o ismi istedi! 20 milyon isteniyor, 15'e düşürülmeye çalışılıyor...
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