Fenerbahçe'nin listesinde terminatör gibi Vinicius Souza var

İsmi F.Bahçe anılan 22 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vinicius Souza'nın Belçika Ligi'ndeki istatistikleri dikkat çekici... Geçtiğimiz sezon Mechelen'de forma giyen ve Lommel'e geri dönen orta saha oyuncusu Vinicius Souza mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Belçika Ligi'nde hava ve zemin toplamında en fazla mücadele kazanan oyuncu konumunda... Sambacı yıldız, yüzde 60'la ikili mücadele kazanma sıralamasında ilk sırada yer alırken ona yaklaşan oyuncunun olmaması dikkat çekti... Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Souza'nın takımı Lommel'i, 2020 yılında İngiliz devi Manchester City'nin de bağlı olduğu City Football Group satın almıştı. Yani Souza, Manchester City'nin pilot takımında forma giyiyor...