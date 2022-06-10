Fenerbahçe'den Ozan Tufan Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor! İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından ilk ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve Portekizli hoca tarafından da gözden çıkarılan Ozan Tufan, Hull City ile resmen anlaştı.
ACUN ILICALI'NIN KULÜBÜNE GİDİYOR
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmelerde de kesin mütabakata varıldı. Hull City'nin Ozan Tufan için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, yapılan anlaşmanın içinde bazı bonus maddeleri olduğu da öğrenildi. Transferin 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
FENER'E GERİ DÖNMÜŞTÜ
Geçtiğimiz sezon başında sürpriz bir şekilde Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan beklentilerin çok uzağında kalınca devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.