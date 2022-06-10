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    • Spor
    • 10.06.2022 11:00
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    • 10.06.2022 11:05
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    Fenerbahçe'den Ozan Tufan Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor! İşte detaylar...

    Fenerbahçe ve A Milli Takım'da forma giyen Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu, İngiltere'ye gidecek ve Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyecek. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Milli yıldız Ada yolcusu...

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından ilk ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve Portekizli hoca tarafından da gözden çıkarılan Ozan Tufan, Hull City ile resmen anlaştı.

    ACUN ILICALI'NIN KULÜBÜNE GİDİYOR
    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmelerde de kesin mütabakata varıldı. Hull City'nin Ozan Tufan için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, yapılan anlaşmanın içinde bazı bonus maddeleri olduğu da öğrenildi. Transferin 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

    FENER'E GERİ DÖNMÜŞTÜ
    Geçtiğimiz sezon başında sürpriz bir şekilde Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan beklentilerin çok uzağında kalınca devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

        KADRO DIŞI BIRAKILDI
        Ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle büyük sorun çıkaran 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

        İMZAYI ATIYOR
        Yaklaşık 15 gündür Hull City ile görüşme halinde olan Ozan Tufan'ın menajeri, kesin olarak anlaşmayı sağladı. Milli futbolcunun kısa süre içinde İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı belirlendi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'den Ozan Tufan Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor! İşte detaylar...
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