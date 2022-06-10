Fenerbahçe'den Ozan Tufan Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor! İşte detaylar...

ACUN ILICALI'NIN KULÜBÜNE GİDİYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmelerde de kesin mütabakata varıldı. Hull City'nin Ozan Tufan için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, yapılan anlaşmanın içinde bazı bonus maddeleri olduğu da öğrenildi. Transferin 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.