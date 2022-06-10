Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2022 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2022 10:53
    ABONE OL

    Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin imzayı attı!

    Gelecek sezon büyük bir yapılanmaya gidecek olan Anadolu Efes'te Shane Larkin, sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Beko ile de ismi anılan yıldız, kulübünde kaldı.

    Shane Larkin imzayı attı!

    Anadolu Efes, yıldız basketbolcusu Shane Larkin ile sözleşme yenileme görüşmelerini tamamladı.

    Son iki sezonda Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Geleceği merak uyandıran ve Fenerbahçe Beko'ya transfer olacağı iddia edilen Larkin, böylelikle kulübünde kalmış oldu ve spekülasyonlara son verdi.

    Gelecek sezonda kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'i kadroda tutmak için çaba gösteriyordu. Böylelikle iki yıldız da takımda kalmış oldu.

    Bu sezon şampiyonlukla tamamlanan Euroleague'de çıktığı 39 maçta 15 sayı 5,3 asist, 3 ribaund ve 19 verimlilik puanı ile oynayan Larkin, Final Four'da 15,5 sayı, 5.5 asist katkısı sağlanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Spor Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin imzayı attı!
        SON DAKİKA