Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin imzayı attı!

Geleceği merak uyandıran ve Fenerbahçe Beko'ya transfer olacağı iddia edilen Larkin, böylelikle kulübünde kalmış oldu ve spekülasyonlara son verdi.

Gelecek sezonda kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'i kadroda tutmak için çaba gösteriyordu. Böylelikle iki yıldız da takımda kalmış oldu.