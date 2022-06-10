Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin imzayı attı!

Anadolu Efes, yıldız basketbolcusu Shane Larkin ile sözleşme yenileme görüşmelerini tamamladı.
Son iki sezonda Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Geleceği merak uyandıran ve Fenerbahçe Beko'ya transfer olacağı iddia edilen Larkin, böylelikle kulübünde kalmış oldu ve spekülasyonlara son verdi.
Gelecek sezonda kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'i kadroda tutmak için çaba gösteriyordu. Böylelikle iki yıldız da takımda kalmış oldu.
Bu sezon şampiyonlukla tamamlanan Euroleague'de çıktığı 39 maçta 15 sayı 5,3 asist, 3 ribaund ve 19 verimlilik puanı ile oynayan Larkin, Final Four'da 15,5 sayı, 5.5 asist katkısı sağlanmıştı.