Yıldız golcülerle görüşmelerini sürdüren Kartal genç yıldız Amdouni'ye kanca attı





2026'DA SONA ERİYOR

İsviçre kulübü ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona eren 21 yaşındaki santrfor bu sezon 38 maçta 15 gol kaydetti. Yıldız futbolcu santrfor bölgesi dışında kanat ve 10 numara da görev yapabiliyor. İsviçre ve Türkiye pasaportu olan genç yıldız Lausanne'a geçen yıl 2.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti. Amdouni, Türkiye U21 takımında 1 kez forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de genç golcünün transferine sıcak baktığı öğrenildi.





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