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    • Spor
    • 21.04.2022 21:31
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    • 21.04.2022 21:38
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    Özel haber... Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı: Gündemde Mohamed Zeki Amdouni var

    Süper Lig'de Valerien Ismael'in gelişiyle birlikte çıkış yakalayan Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. A Milli Takım yetkililerinin Ay-Yıldızlı takıma kazandırmak adına takibe aldığı Laussanne Sport forması giyen Mohamed Zeki Amdouni’yi Beşiktaş’ın transfer etmek istediği ifade edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Beşiktaş Mohamed Zeki Amdouni’yi istiyor

    A Milli Takım yetkililerinin Ay-Yıldızlı takıma kazandırmak adına takibe aldığı Laussanne Sport forması giyen Mohamed Zeki Amdouni'yi Beşiktaş'ın transfer etmek istediği öne sürüldü.

    Amdouni için Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Avrupa'dan da iki kulübün devrede olduğu belirtildi.

    Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı… tuttomercato.web'de yer alan haberde Beşiktaş'ın A Milli Takım yetkililerinin bir süredir Ay-Yıldızlı takıma kazandırmak adına maçlarını takip ettiği Türk ve Tunus asıllı İsviçreli forvet oyuncusu Mohamed Zeki Amdouni için devrede olduğu öne sürüldü.

        Laussanne Sport forması altında bu sezon etkili bir performans ortaya koyan ve tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Amdouni için Beşiktaş'ın yanı sıra Belçika kulübü Club Brugge ve Alman ekibi Schalke 04'ün de devrede olduğu ifade edildi.

        Daha önce Ümit Milli Takımımız'ın da bir kez formasını giyen ve şu an İsviçre U21 Milli Takımı'nın formasını giyen ve A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un yakından takip ettiği 21 yaşındaki Amdouini'nin şu an için Süper Lig'de yerli statüsünde oynama şansı da bulunuyor.

        Ancak Amdouni milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmaması halinde ise bu hakkını kaybetmiş olacak.

            Beşiktaş'ın özellikle yerli statüsünde olduğu için yakından ilgilendiği tahmin edilen Mohamed Zeki Amdouni'nin milli takım tercihini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.

            1.85 boyundaki Amdouni'nin güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro olarak gözüküyor. Babası Türk, annesi ise Tunuslu olan 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Laussane Sport ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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            Haberler Spor Özel haber... Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı: Gündemde Mohamed Zeki Amdouni var
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