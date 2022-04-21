Özel haber... Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı: Gündemde Mohamed Zeki Amdouni var

A Milli Takım yetkililerinin Ay-Yıldızlı takıma kazandırmak adına takibe aldığı Laussanne Sport forması giyen Mohamed Zeki Amdouni'yi Beşiktaş'ın transfer etmek istediği öne sürüldü.
Amdouni için Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Avrupa'dan da iki kulübün devrede olduğu belirtildi.
Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı… tuttomercato.web'de yer alan haberde Beşiktaş'ın A Milli Takım yetkililerinin bir süredir Ay-Yıldızlı takıma kazandırmak adına maçlarını takip ettiği Türk ve Tunus asıllı İsviçreli forvet oyuncusu Mohamed Zeki Amdouni için devrede olduğu öne sürüldü.