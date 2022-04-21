Özel haber... Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı: Gündemde Mohamed Zeki Amdouni var

Daha önce Ümit Milli Takımımız'ın da bir kez formasını giyen ve şu an İsviçre U21 Milli Takımı'nın formasını giyen ve A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un yakından takip ettiği 21 yaşındaki Amdouini'nin şu an için Süper Lig'de yerli statüsünde oynama şansı da bulunuyor.