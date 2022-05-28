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    • Spor
    • 28.05.2022 15:22
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    • 28.05.2022 15:28
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    Trabzonspor'da yeniden Ezgjan Alioski sesleri! Son dakika transfer haberleri

    Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Trabzonspor geçen sezon olduğu gibi bu sezon da transfer çalışmalarına çok hızlı başladı. Bordo-Mavililer, gelecek sezon için kadrosuna 7-8 oyuncu transfer edecek. Bordo-Mavililer’in önceliği ise sol bek transferi. Trabzonspor’un daha önce de pazarlık masasına oturduğu Ezgjan Alioski da adaylar arasında ön plana çıkıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Trabzonspor’da yeniden Ezgjan Alioski sesleri! Son dakika transfer haberleri

    Karadeniz Fırtınası'nda sol bek transferi için birçok aday var. O adaylar arasında Eren Elmalı, Ghislain Konan ve Ludwig Augustinsson yer alıyor. Bu isimlerin dışında Trabzonspor'un daha önce de pazarlık masasına oturduğu Ezgjan Alioski da adaylar arasında ön plana çıkıyor.

    Bordo-Mavili Yönetimin ve Abdullah Avcı'nın Alioski isminde ısrar ettiği ve oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kuzey Makedonyalı oyuncu ile daha önce görüşülmüş ancak maaş konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

    Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Ahli takımında top koşturan futbolcunun Avrupa'ya dönmek istediği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'tan Al Ahli'ye bedelsiz olarak transfer olan tecrübeli oyuncu Arabistan Ligi'ne bir türlü uyum sağlayamadı.

    30 yaşındaki yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Trabzonspor'un teklifine bu kez 'Evet' demesi bekleniyor. Kuzey Makedonyalı yıldızın geçen yıla göre daha makul bir maaş talebinde bulunması bekleniyor.

        56 kez Kuzey Makedonya Milli Takım formasını giyen Alioski, bu sezon Al Ahli formasıyla 25 maçta 6 gol atarken 8 de asist yaptı. Sol kanatta görev alan tecrübeli oyuncu hücumdaki dominant futboluyla ön plana çıkıyor.
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