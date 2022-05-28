Trabzonspor’da yeniden Ezgjan Alioski sesleri! Son dakika transfer haberleri

Karadeniz Fırtınası'nda sol bek transferi için birçok aday var. O adaylar arasında Eren Elmalı, Ghislain Konan ve Ludwig Augustinsson yer alıyor. Bu isimlerin dışında Trabzonspor'un daha önce de pazarlık masasına oturduğu Ezgjan Alioski da adaylar arasında ön plana çıkıyor.

Bordo-Mavili Yönetimin ve Abdullah Avcı'nın Alioski isminde ısrar ettiği ve oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kuzey Makedonyalı oyuncu ile daha önce görüşülmüş ancak maaş konusunda anlaşmaya varılamamıştı.