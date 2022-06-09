Torino, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkardı

Kartal'da Rıdvan Yılmaz'ın transferiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce teklif yükseltmeyeceği ifade edilen Torino, yeniden yarışa dahil oldu. İtalyan medyası, Serie A ekibinin teklifini 5 milyon Euro'ya yükselttiğini, Beşiktaş ise 7 milyon Euro talep ettiğini duyurdu. Genç sol bek konusunda iki kulübün orta yol bulabileceği ifade edilirken, transferin önümüzdeki günlerde olumlu noktalanabileceği aktarıldı. İtalyan basınındaki haberde, "Bu dinamik sol bek, koşan ve hızlı düşünen, teknik olarak iyi donanımlı, pes etmeyen biri. Torino şu an geri adım atmak istemiyor" denildi.
GUDJUFI'DE İŞLEM TAMAM
Beşiktaş'ın geçen yıl her konuda anlaşarak İstanbul'a getirdiği sol kanat Besar Gudjufi, o dönem 17 yaşında olduğu için FIFA kuralları gereği olarak transfer gerçekleştiremiyordu. Makedon futbolcu, 29 Mayıs'ta 18 yaşına girerken, bu transfer için de engel ortadan kalkmış oldu. Gelecekte Makedonya'nın ve Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri olması beklenen genç kanat oyuncusuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
HEP DAHA FAZLASINI İSTEDİM
Ümit Milli Takım ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin, "Antrenmanlarda kendimi daha üst noktaya taşımaya gayret ettim. Kendimi hep maçlara sakladım. Kafamda hep maç oynuyordum. Göztepe maçı olsun, Konyaspor ve Hatayspor maçları olsun hep kendimi göstermeye gayret ettim" dedi.