Torino, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkardı





30 MİLYON EURO İLE GELİYORUZ!

Eşref Hamamcıoğlu'na karşı Galatasaray'da başkanlık için yarışacak olan Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan etkili isimlerden Erden Timur, 50 yıl konuşulacak işlerin peşinde olduklarını söyledi. Timur, "Galatasaray nasıl kurtulur sorusunun cevabını biliyoruz. Borcu azaltmadan düzlüğe çıkmak mümkün değil. Bunun için projeler hazır ve en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz. 2-3 yıllık dönemde de şampiyonluklar, kupalar gelirse 50 yıl konuşulursun. Nakit akışını da iyi hesap etmek şart. İlk üç ayda 30 milyon Euro'luk bir ödeme var. Bu parayı bulmak ve borçsuzluk kâğıdı almanız lazım. İşte burada yeni seçilecek başkanın kasa kolaylığı yapması gerek. Bunu Dursun Özbek halledecek" dedi.