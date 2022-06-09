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    Torino, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkardı

    İtalyan ekibi Torino, Rıdvan Yılmaz için teklifini 5 milyon Euro’ya çıkardı. Kartal 7 milyon Euro istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Aradaki fark 2 milyon Euro

    Kartal'da Rıdvan Yılmaz'ın transferiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce teklif yükseltmeyeceği ifade edilen Torino, yeniden yarışa dahil oldu. İtalyan medyası, Serie A ekibinin teklifini 5 milyon Euro'ya yükselttiğini, Beşiktaş ise 7 milyon Euro talep ettiğini duyurdu. Genç sol bek konusunda iki kulübün orta yol bulabileceği ifade edilirken, transferin önümüzdeki günlerde olumlu noktalanabileceği aktarıldı. İtalyan basınındaki haberde, "Bu dinamik sol bek, koşan ve hızlı düşünen, teknik olarak iyi donanımlı, pes etmeyen biri. Torino şu an geri adım atmak istemiyor" denildi.



    GUDJUFI'DE İŞLEM TAMAM
    Beşiktaş'ın geçen yıl her konuda anlaşarak İstanbul'a getirdiği sol kanat Besar Gudjufi, o dönem 17 yaşında olduğu için FIFA kuralları gereği olarak transfer gerçekleştiremiyordu. Makedon futbolcu, 29 Mayıs'ta 18 yaşına girerken, bu transfer için de engel ortadan kalkmış oldu. Gelecekte Makedonya'nın ve Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri olması beklenen genç kanat oyuncusuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



    HEP DAHA FAZLASINI İSTEDİM
    Ümit Milli Takım ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin, "Antrenmanlarda kendimi daha üst noktaya taşımaya gayret ettim. Kendimi hep maçlara sakladım. Kafamda hep maç oynuyordum. Göztepe maçı olsun, Konyaspor ve Hatayspor maçları olsun hep kendimi göstermeye gayret ettim" dedi.



        FORVETE BANZA İDDİASI!
        Fenerbahçe'nin golcü adayları arasına yeni bir isim daha eklendi... Gündeme gelen son isim geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi ekibi Famaliciao'da forma giyen Fransız golcü Simon Banza... 25 yaşındaki Banza, Kanarya'nın geniş oyuncu havuzunda yer alan isimlerden... Lens altyapısından yetişen Banza'nın ismi, Jesus'un yönetime verdiği listede yer alıyor. Portekiz Ligi'nde 28 maçta forma giyen Fransız golcü 12 gol atarken 3 de asiste imza attı. 15 gole katkıda bulunan genç yıldız kiralık olarak forma giydiği Famaliciao'dan Lens'e geri döndü. Banza'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Banza kariyeri boyunca 195 karşılaşmada forma giyerken 59 gol ve 17 asiste imza attı. Yeni sezon öncesi kaliteli bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'nin listesine şimdiye kadar Alexander Sörloth, Andrea Belotti, Artem Dzyuba ve Gabigol gibi isimler girdi. Sarı- Lacivertliler golcü transferini yeni sezon çalışmalarına yetiştirmek için uğraş veriyor.



        GUSTAVO GÖRÜŞME ODASINA
        Fenerbahçe'de geride kalan sezonda beklentileri karşılayamayan Luiz Gustavo ile yollar ayrılmak isteniyor. 2019 yılında Fransız temsilcisi Marsilya'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Fenerbahçe Yönetimi yıllık 3 milyon 750 bin Euro alan Gustavo ile sözleşme fesih konusunda anlaşma zemini arıyor. 1 yıl daha sözleşmesi olan Sambacı yıldıza maaşının bir bölümü teklif edilecek. Geride kalan sezonda 28 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu takımına 1 gol 1 asistlik katkı yapmıştı. Fenerbahçe taraftarı gelmesi için kampanya başlattığı Gustavo'yu eleştiri yağmuruna tutuyor.



        HEDEF 200 MİLYON LİRA
        Fenerbahçe'de yeni sezon için geri sayıma geçildi... Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesinde parolayı şampiyonluk olarak belirledi. 8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de tribünden rekor gelir bekleniyor. Taraftarların dün satışa çıkan kombinelere büyük ilgi göstermesi bekleniyor. 3 bin lira ile 21 bin lira arasında değişen kombinelerde hedeflenen rakam 200 milyon lira... Başarıya hasret kalan Fenerbahçe taraftarı geride kalan sezonda 300 bin üzerinde forma satışı gerçekleştirmiş ve rekor kırmıştı.



            KAYSERİSPOR'UN TİSSERAND AŞKI!
            Kayserispor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden Marcel Tisserand'ın peşine düştü. İddiaya göre, Yukatel Kayserispor oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için Fenerbahçe'ye teklif götürecek... 29 yaşındaki stoper, Monaco, Lens, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg ve son olarak Fenerbahçe forması giydi.



            OZAN TUFAN'DAN 2+1 YILLIK İMZA!
            Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Ozan Tufan ile ilgili İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Hull Daily Mail'in haberine göre Ozan Tufan, İngiliz ekibiyle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Hull City, Allahyar'ın bonservisi için de F.Bahçe ile temas halinde.



            FİORENTINA KANCAYI ATTI
            Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da, "Transferde ona ilgi var" diye açıklama yaptığı Bakasetas, Yunanistan ile oynadığı son iki maçta da fileleri sarsmayı başarmıştı. Bakasetas ile ilgilenen takımın İtalyan ekibi Fiorentina olduğu ortaya çıktı. İtalyan ekibinin henüz resmi bir teklif sunmadığı öğrenildi.



                TOLGA CİĞERCİ İDDİASI
                Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için flaş bir iddia gündeme geldi. Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Bordo-Mavililer'in Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile ilgilendiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon 32 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Tolga daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giydi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 30 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği belirtiliyor.



                MATİAS VARGAS KAPIŞMASI
                Süper Lig'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden birisi Matias Vargas oldu... Adana Demirspor'un Espanyol'dan kiraladığı Arjantinli yıldız, 35 maçta 5 gol ve 13 asiste imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kiralık sözleşmesi sona eren ve İspanyol ekibine göre dönen Vargas transfer savaşı çıkarabilir. AS gazetesine göre 25 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir istiyor. Espanyol'un Vargas'ın bonservis bedelini 5.5 milyon Euro olarak belirlediğini yazan AS haberi, "Vargas Kapalı Çarşı'da" başlığını atarak duyurdu.



                DEV FİNALDE 2. RAUNT
                Basketbol Ligi final serisi ikinci maçı bugün saat 20.30'da oynanacak. İlk maçında zorlu rakibini ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 85-76'lık skorla deviren F.Bahçe Beko, A.Efes karşısında seride 1-0 öne geçmişti. Fenerbahçe Beko, sahasında oynayacağı bu maçı da taraftarlarının desteğiyle kazanarak seride duruma 2-0'a getirmek istiyor. A.Efes ise, zorlu maçı kazanıp kendi sahasında oynayacağı 2 maç öncesi seriyi eşitlemeyi planlıyor. Anadolu Efes'de yıldız guard Micic'in durumu belirsizliğini korurken, ev sahibi ekipte bir eksik bulunmuyor.



                    MODRİC TAKIMDA KALDI
                    Real Madrid, 36 yaşındaki Hırvat oyuncu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. 10 yıldır İspanyol devinde forma giyen oyuncu, Madrid ekibiyle 436 maçta 22 gol,52 asistle oynadı.



                    OKAN KRİZİ KAPIDA
                    Geçtiğimiz sezon Giresunspor'un kümede kalmasında büyük rol oynayan Okan Kocuk kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Galatasaray'a geri döndü. Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili şok edecek bir iddia ortaya atıldı. Okan Kocuk'un artık yedek kalmak istemediği ve bu nedenle Sarı- Kırmızılı takımdan ayrılık kararı alabileceği belirtiliyor. Galatasaray'da kalması durumunda Muslera'nın arkasında bekleyeceğini düşünen Okan'ın yönetim ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından harekete geçeceği iddia ediliyor.



                    30 MİLYON EURO İLE GELİYORUZ!
                    Eşref Hamamcıoğlu'na karşı Galatasaray'da başkanlık için yarışacak olan Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan etkili isimlerden Erden Timur, 50 yıl konuşulacak işlerin peşinde olduklarını söyledi. Timur, "Galatasaray nasıl kurtulur sorusunun cevabını biliyoruz. Borcu azaltmadan düzlüğe çıkmak mümkün değil. Bunun için projeler hazır ve en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz. 2-3 yıllık dönemde de şampiyonluklar, kupalar gelirse 50 yıl konuşulursun. Nakit akışını da iyi hesap etmek şart. İlk üç ayda 30 milyon Euro'luk bir ödeme var. Bu parayı bulmak ve borçsuzluk kâğıdı almanız lazım. İşte burada yeni seçilecek başkanın kasa kolaylığı yapması gerek. Bunu Dursun Özbek halledecek" dedi.



                        LAZİO, ANTONİO'YU KADROSUNA KATIYOR
                        İtalyan basını, Lazio'nun, Shakhtar'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcos Antonio'yu 10 milyon euro karşılığında transfer ettiğini öne sürdü. Haberde, 21 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Antonio'nun Lazio'dan yıllık 900 bin euro kazanacağı aktarıldı. Sambacı, geçen sezon 28 maçta 3 golle oynadı.



                        TOTTENHAM HOTSPUR FORSTER'İ TRANSFER ETTİ
                        Tottenham, Southampton'dan kaleci Fraser Forster'i kadrosuna kattı. İngiliz kulübü, 34 yaşındaki tecrübeli filebekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Southampton formasıyla geçtiğimiz sezon 24 maçta görev yapan Forster kalesinde 44 gol gördü. İngiliz kulübü, bu hamle Perisic'den sonra ikinci transferini yapmış oldu.

                        NUNEZ'İN FİYATI 85 MİLYON POUND
                        İngiliz medyası Liverpool'un kadrosuna katmak istediği Darwin Nunez için 85 milyon pound bonservis bedeli beklediğini iddia etti. Times'de yer alan haberde bu transferi gerçekleştirmesi halinde Liverpool'un transfer rekoru kıracağını belirtti. 22 yaşındaki golcü bu sezon Benfica formasıyla 41 maçta 34 gol, 4 asistle oynadı.

                        UEFA'DAN BİTİGEN'E GÖREV
                        FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç arasında 10 Haziran'da oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası A Grubu maçını yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak.
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                        Haberler Spor Torino, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkardı
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