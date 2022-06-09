İtalyan devi Roma Yunus Akgün'e teklif yapmaya hazırlanıyor





TEKLİF KAPIDA

İtalyan basını, Roma'nın Yunus Akgün'ün transferi konusunda çok ciddi olduğunu ve önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. La Gazetta dello Sport, Roma'nın ilk olarak 7 milyon Euro teklif edeceğini, teknik direktör Jose Mourinho'nun milli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğunu belirtti. Galatasaray'daki seçim süreci nedeniyle şu anda iki kulüp arasında herhangi bir resmi görüşme yok.