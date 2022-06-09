İtalyan devi Roma Yunus Akgün'e teklif yapmaya hazırlanıyor

Son 1 yıl içinde müthiş bir çıkış yakalayan Yunus Akgün, Roma'yı peşine takmış durumda... Adana Demirspor formasıyla harika bir performans gösteren, son olarak Milli Takım formasıyla Litvanya ağlarını sarsan genç yıldızla ilgili transfer iddiaları artıyor.
TEKLİF KAPIDA
İtalyan basını, Roma'nın Yunus Akgün'ün transferi konusunda çok ciddi olduğunu ve önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. La Gazetta dello Sport, Roma'nın ilk olarak 7 milyon Euro teklif edeceğini, teknik direktör Jose Mourinho'nun milli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğunu belirtti. Galatasaray'daki seçim süreci nedeniyle şu anda iki kulüp arasında herhangi bir resmi görüşme yok.
LAZİO DA ONU İSTİYOR
Ancak Roma'nın 11 Haziran'dan sonra Sarı-Kırmızılılar'la pazarlıklara başlayacağı gelen bilgiler arasında. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yapan Yunus Akgün'le Roma şehrinin bir başka takımı Lazio'nun da ilgilendiği biliniyor. Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu kariyerini yurt dışında sürdürmeye çok sıcak bakıyor. Yunus ile birçok kulüp yakından ilgileniyor.