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    İtalyan devi Roma Yunus Akgün'e teklif yapmaya hazırlanıyor

    Teknik direktör Jose Mourinho’nun çok beğendiği Yunus Akgün için Roma’nın harekete geçtiğini yazan İtalyan basını, “Görüşmeler kısa süre içinde başlayacak...” ifadesini kullandı.

    Roma kapıya dayandı

    Son 1 yıl içinde müthiş bir çıkış yakalayan Yunus Akgün, Roma'yı peşine takmış durumda... Adana Demirspor formasıyla harika bir performans gösteren, son olarak Milli Takım formasıyla Litvanya ağlarını sarsan genç yıldızla ilgili transfer iddiaları artıyor.



    TEKLİF KAPIDA
    İtalyan basını, Roma'nın Yunus Akgün'ün transferi konusunda çok ciddi olduğunu ve önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. La Gazetta dello Sport, Roma'nın ilk olarak 7 milyon Euro teklif edeceğini, teknik direktör Jose Mourinho'nun milli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğunu belirtti. Galatasaray'daki seçim süreci nedeniyle şu anda iki kulüp arasında herhangi bir resmi görüşme yok.



    LAZİO DA ONU İSTİYOR
    Ancak Roma'nın 11 Haziran'dan sonra Sarı-Kırmızılılar'la pazarlıklara başlayacağı gelen bilgiler arasında. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yapan Yunus Akgün'le Roma şehrinin bir başka takımı Lazio'nun da ilgilendiği biliniyor. Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu kariyerini yurt dışında sürdürmeye çok sıcak bakıyor. Yunus ile birçok kulüp yakından ilgileniyor.

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    Haberler Spor İtalyan devi Roma Yunus Akgün'e teklif yapmaya hazırlanıyor
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