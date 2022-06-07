Bir İtalyan devi daha Yunus Akgün'ün peşine düştü! Savaş kapıda...



Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü Igli Tare'nin 11 Haziran'daki seçim sonrası İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken, bir flaş iddia daha gündemi sarstı.

MOURINHO İSTİYOR

İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde, takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi.