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    • 07.06.2022 12:10
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    • 07.06.2022 12:15
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    Bir İtalyan devi daha Yunus Akgün'ün peşine düştü! Savaş kapıda...

    Kiralık gittiği Adana Demirspor ile inanılmaz bir performansın altına imzasını atan Yunus Akgün, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. İddialara göre Jose Mourinho Yunus'u istiyor...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bir İtalyan devi daha peşine düştü!

    Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan 21 yaşındaki futbolcu, Çizme'de transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor.


    Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü Igli Tare'nin 11 Haziran'daki seçim sonrası İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken, bir flaş iddia daha gündemi sarstı.

    MOURINHO İSTİYOR
    İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde, takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi.

    SIK SIK BİLGİ ALIYOR
    Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi.

        SICAK GELİŞMELER BEKLENİYOR
        Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yapan Yunus Akgün'le ilgili seçim sonrasında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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        Etnospor
        Haberler Spor Bir İtalyan devi daha Yunus Akgün'ün peşine düştü! Savaş kapıda...
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