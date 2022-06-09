İtalya'dan flaş iddia! Eşref Hamamcıoğlu’nun hoca adaylarından birisinin de Andrea Pirlo olduğu öğrenildi

Cumartesi günü yapılacak seçime hazırlanan Galatasaray başkan adayları teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.
HAMAMCIOĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ
Dursun Özbek ile birlikte yarışa gidecek olan Eşref Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada, İtalya'dan genç bir teknik adamla görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söylemişti. Bu ismin Roberto De Zerbi olduğu konuşulurken, bugün Çizme'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan La Gazetta dello Sport'a göre Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu Andrea Pirlo'ya teklif yaptı. Haberde, "Pirlo için Fatih Karagümrük teklifi yükseltti, ancak Galatasaray da onunla ilgileniyor" ifadesi kullanıldı.
SEÇİMİN SONUCUNU BEKLİYOR!
İddialara göre 43 yaşındaki teknik adam Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçimi beklediği için Karagümrük'ün teklifine henüz net bir yanıt vermedi. İtalyan futbol tarihine damgasını vurmuş bir isim olan Andrea Pirlo ilk teknik adamlık deneyimini 2020- 21 sezonunda Juventus'ta yaşamıştı. Geleceğin önemli teknik adamlarından biri olması beklenen Pirlo'nun kariyerin İtalya dışında sürdürmek istediği bir süredir konuşuluyordu.