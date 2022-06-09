İtalya'dan flaş iddia! Eşref Hamamcıoğlu’nun hoca adaylarından birisinin de Andrea Pirlo olduğu öğrenildi





SEÇİMİN SONUCUNU BEKLİYOR!

İddialara göre 43 yaşındaki teknik adam Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçimi beklediği için Karagümrük'ün teklifine henüz net bir yanıt vermedi. İtalyan futbol tarihine damgasını vurmuş bir isim olan Andrea Pirlo ilk teknik adamlık deneyimini 2020- 21 sezonunda Juventus'ta yaşamıştı. Geleceğin önemli teknik adamlarından biri olması beklenen Pirlo'nun kariyerin İtalya dışında sürdürmek istediği bir süredir konuşuluyordu.