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    • Spor
    • 09.06.2022 09:44
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    • 09.06.2022 09:45
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    NBA finallerinde Boston Celtics, Golden State Warriors karşısında avantajı ele geçirdi!

    NBA'de final heyecanı devam ediyor. Boston Celtics ile Golden State Warriors arasında yaşanan çekişmede, Boston Celtics aldığı galibiyetle saha avantajını kaptı ve seride 2-1 öne geçti. Celtics'te galibiyetin mimarları Jaylen Brown, Jason Tatum ve Marcus Smart oldu.

    Boston Celtics tekrar önde!

    NBA final serisinde Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 116-100 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

    ÜÇLÜ İŞ BAŞINDA

    Boston Celtics'in ikonik salonu TD Garden'da oynanan karşılaşmada Jaylen Brown 27 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist ile maça damgasını vurdu. Jaylen Brown'un yanı sıra Celtics'de Jayson Tatum 26 sayı 6 ribaunt 9 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist ile takımlarının galibiyetinde başrolü oynadılar.

    CURRY YETERLİ OLMADI

    Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 31 sayı 4 ribaunt, Klay Thompson 25 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle oynarken, bu performanslar galibiyet için yetmedi.

    CELTICS AVANTAJI ELDE ETTİ

    Bu sonuçla beraber Celtics saha dezavantajı ile başladığı seride 2-1 öne geçerek önemli bir avantaj sağlamış oldu. Bir sonraki maç 11 Haziran Cumartesi günü yine TD Garden'da oynanacak.

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    Haberler Spor NBA finallerinde Boston Celtics, Golden State Warriors karşısında avantajı ele geçirdi!
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