NBA finallerinde Boston Celtics, Golden State Warriors karşısında avantajı ele geçirdi!

NBA final serisinde Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 116-100 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.
ÜÇLÜ İŞ BAŞINDA
Boston Celtics'in ikonik salonu TD Garden'da oynanan karşılaşmada Jaylen Brown 27 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist ile maça damgasını vurdu. Jaylen Brown'un yanı sıra Celtics'de Jayson Tatum 26 sayı 6 ribaunt 9 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist ile takımlarının galibiyetinde başrolü oynadılar.
CURRY YETERLİ OLMADI
Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 31 sayı 4 ribaunt, Klay Thompson 25 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle oynarken, bu performanslar galibiyet için yetmedi.