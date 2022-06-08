Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio resmen söyledi! Galatasaray Chiriches'i istiyor





BEKLEYİP YANITI GÖRECEĞİZ!

Di Marzio, "Chiriches'in Galatasaray'dan aldığı bir teklif var, kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bu iddia farklı bir senaryoyu da akıllara getirdi. Galatasaray'da başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük konusunda Roberto De Zerbi ile anlaştığı kulislerde konuşuluyor. Chiriches 2020 yılında Napoli'de forma giyerken, De Zerbi tarafından 9.5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer edilmişti. İtalyan basınında çıkan transfer iddiası, "Chiriches'i isteyen De Zerbi mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.