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    Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio resmen söyledi! Galatasaray Chiriches'i istiyor

    Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray’ın Rumen stoperi resmen istediğini söyledi. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun anlaştığı De Zerbi’nin Sassuolo’da Chiriches’le çalışmış olması iddiaları güçlendirdi.

    Cimbom’a 3. Rumen Chiriches

    Seçim arefesindeki Galatasaray'la ilgili Çizme'den flaş bir transfer iddiası geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio yaptığı haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Sassuolo formasını giyen Vlad Chiriches'i istediğini yazdı.



    BEKLEYİP YANITI GÖRECEĞİZ!
    Di Marzio, "Chiriches'in Galatasaray'dan aldığı bir teklif var, kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bu iddia farklı bir senaryoyu da akıllara getirdi. Galatasaray'da başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük konusunda Roberto De Zerbi ile anlaştığı kulislerde konuşuluyor. Chiriches 2020 yılında Napoli'de forma giyerken, De Zerbi tarafından 9.5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer edilmişti. İtalyan basınında çıkan transfer iddiası, "Chiriches'i isteyen De Zerbi mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.



    RUMEN MİLLİ TAKIMININ KAPTANI
    Rumen futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli savunma oyuncularından biri olan 32 yaşındaki Vlad Chiriches'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da 29 karşılamaya çıkan tecrübeli yıldız oldukça istikrarlı bir grafik çizdi. Chiriches aynı zamanda Romanya Milli Takımı'nda Morutan ve Cicaldau'nun kaptanlığını yapıyor.



        RUMENLER'E DOPİNG OLUR!
        Daha önce Steaua Bükreş, Tottenham Hotspur ve Napoli formalarını da giyen Chriches'in gelmesi halinde Morutan ve Cicaldau'nun performansının da önemli ölçüde artabileceği belirtiliyor.



        SAVUNMADA B PLANI MI?
        Chiriches transferinin olası bir Marcao veya Nelsson ayrılığı düşünülerek istendiği de iddialar arasında.

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