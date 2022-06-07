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    • Spor
    • 07.06.2022 11:54
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    • 07.06.2022 12:01
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    De Zerbi Marcao ve Nelsson'un alternatifini belirledi! Beraberinde getirecek...

    Galatasaray'da ismi ciddi şekilde Avrupa takımlarıyla anılan Marcao ve Nelsson'un yerine Cicaldau ve Morutan'ın kaptanları getirilecek. De Zerbi'nin eski öğrencisi...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a De Zerbi mi istedi?

    Galatasaray'la ilgili Çizme'den flaş bir transfer iddiası geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio yaptığı haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Sassuolo formasını giyen Vlad Chiriches'i istediğini yazdı.
    Di Marzio, "Chiriches'in Galatasaray'dan aldığı bir teklif var, kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

    Görsel: dimarzio.com
    DE ZERBI KULİSLERDE KONUŞULUYOR
    Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bu iddia farklı bir senaryoyu da akıllara getirdi. Galatasaray'da başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük konusunda Roberto De Zerbi ile anlaştığı kulislerde konuşuluyor.

    Chiriches 2020 yılında Napoli'de forma giyerken, De Zerbi tarafından 9.5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer edilmişti. İtalyan basınında çıkan transfer iddiası, "Chiriches'i isteyen De Zerbi mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.
    İSTİKRARLI BİR OYUN ORTAYA KOYDU
    Rumen futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli savunma oyuncularından biri olan 32 yaşındaki Chiriches'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da 29 maça çıkan tecrübeli yıldız oldukça istikrarlı bir grafik çizdi.

        MORUTAN VE CICALDAU'NUN KAPTANI
        Daha önce Steaua Bükreş, Tottenham Hotspur ve Napoli formalarını da giyen Vlad Chiriches aynı zamanda Romanya Milli Takımı'nda Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'nun kaptanlığını yapıyor.
        Bu transferin gerçekleşmesi durumunda iki Rumen futbolcunun performansının da önemli ölçüde artabileceği belirtiliyor.
        Chiriches transferinin olası bir Marcao veya Nelsson ayrılığı düşünülerek istendiği de iddialar arasında.
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        Haberler Spor De Zerbi Marcao ve Nelsson'un alternatifini belirledi! Beraberinde getirecek...
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