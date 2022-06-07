De Zerbi Marcao ve Nelsson'un alternatifini belirledi! Beraberinde getirecek...

Galatasaray'la ilgili Çizme'den flaş bir transfer iddiası geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio yaptığı haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Sassuolo formasını giyen Vlad Chiriches'i istediğini yazdı.

Di Marzio, "Chiriches'in Galatasaray'dan aldığı bir teklif var, kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

Görsel: dimarzio.com DE ZERBI KULİSLERDE KONUŞULUYOR Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bu iddia farklı bir senaryoyu da akıllara getirdi. Galatasaray'da başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük konusunda Roberto De Zerbi ile anlaştığı kulislerde konuşuluyor.