De Zerbi Marcao ve Nelsson'un alternatifini belirledi! Beraberinde getirecek...

Galatasaray'la ilgili Çizme'den flaş bir transfer iddiası geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio yaptığı haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Sassuolo formasını giyen Vlad Chiriches'i istediğini yazdı.
Di Marzio, "Chiriches'in Galatasaray'dan aldığı bir teklif var, kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz" ifadesini kullandı.
Görsel: dimarzio.com
DE ZERBI KULİSLERDE KONUŞULUYOR
Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bu iddia farklı bir senaryoyu da akıllara getirdi. Galatasaray'da başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük konusunda Roberto De Zerbi ile anlaştığı kulislerde konuşuluyor.
Chiriches 2020 yılında Napoli'de forma giyerken, De Zerbi tarafından 9.5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer edilmişti. İtalyan basınında çıkan transfer iddiası, "Chiriches'i isteyen De Zerbi mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.
İSTİKRARLI BİR OYUN ORTAYA KOYDU
Rumen futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli savunma oyuncularından biri olan 32 yaşındaki Chiriches'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da 29 maça çıkan tecrübeli yıldız oldukça istikrarlı bir grafik çizdi.