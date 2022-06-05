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    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Weghorst savaşı Bild’in manşetinde yer aldı! 'Beşiktaş'a daha yakın'

    Fenerbahçe Beşiktaş’ın transfer teklifi yaptığı Burnley’in golcüsü Weghorst için savaş sürüyor. Bild Gazetesi Hollandalı golcünün Beşiktaş’a daha yakın olduğunu yazdı...

    Weghorst Kartal’a yakın

    Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley'in golcüsü Weghorst için Fenerbahçe ve Beşiktaş teklif yaptı. İngiliz kulübünün 9 milyon Euro bonservis değeri belirlendiği Hollandalı golcü için Almanya'dan sürpriz bir haber geldi. Bild Gazetesi Weghorst'a iki kulübün de teklif yaptığını ancak yıldız futbolcunun Beşiktaş'a daha yakın olduğunu bildirildi. Valerien İsmail'in hem oyuncu hem de kulübüyle bire bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken Siyah-Beyazlılar'ın tüm planlarını Weghorst üzerine yaptığı da iddia edildi. Beşiktaş'ın kiralık teklifi yaptığı ve satın alma opsiyonunu da sözleşmeye koydurmak istediği ifade edildi. 29 yaşındaki Hollandalı yıldız, Wolfsburg formasıyla çıktığı 128 Bundesliga maçında 54 gol atmayı başarmıştı. Hollandalı futbolcu ardından bu sezon devre arasında transfer olduğu Burnley ile 20 lig maçına çıktı. 2 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi. Burnley'in 2. Lig'e düşmesiyle Weghorst'un da başka bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı sızan haberler arasında yer alıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Weghorst savaşı Bild’in manşetinde yer aldı! 'Beşiktaş'a daha yakın'
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