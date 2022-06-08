Ay-Yıldızlılar Litvanya karşısında gol olup yağdı! 6-0





ÇOK TATMİN EDİCİ BİR MAÇ OLDU

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, 6-0 kazanılan Litvanya maçı sonrası konuştu. Alman hoca, "Çok tatmin edici bir akşam oldu. 4 hedefimiz vardı; maçı kazan, gol yeme, iyi olduğun şeyleri daha iyi yap ve iyi olmadığın şeyleri geliştir. Oyuncuların bizim kurduğumuz taktiğe inandığını görüyoruz. Oyuncular oynadığı oyundan keyif alıyor." ifadelerini kullandı.