Ay-Yıldızlılar Litvanya karşısında gol olup yağdı! 6-0

Milliler çok farklı... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti. İlk maçında da Faroe Adaları'nı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar böylece puanını 6'ya çıkardı. Henüz 2. dakikada çalımlarla ceza sahasına giden Doğukan Sinik golü attı: 0-1.
DOĞUKAN'DAN MÜTHİŞ RESİTAL
14. dakikada Ay- Yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Doğukan, Halil'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden topu kurtarıp skoru 2-0 yaptı.
VAR UYARI SONRASINDA PENALTI
55. dakikada Milli Takımımız VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Serdar Dursun penaltıdan golü attı ve skor 3-0 oldu. 72. dakikada Halil Dervişoğlu yüzde yüz pozisyonu değerlendiremedi.