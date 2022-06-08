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    Ay-Yıldızlılar Litvanya karşısında gol olup yağdı! 6-0

    Litvanya’da perdeyi 2’de Doğukan açtı... Genç yıldız 14’te yine sahne alıp skoru 2-0 yaptı. Milli Takım, 55 ve 81’de Serdar Dursun, 90’da Yunus ve 90+1’de Halil’in golleriyle farklı bir galibiyete imza attı.

    Altın çocuklar

    Milliler çok farklı... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti. İlk maçında da Faroe Adaları'nı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar böylece puanını 6'ya çıkardı. Henüz 2. dakikada çalımlarla ceza sahasına giden Doğukan Sinik golü attı: 0-1.



    DOĞUKAN'DAN MÜTHİŞ RESİTAL
    14. dakikada Ay- Yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Doğukan, Halil'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden topu kurtarıp skoru 2-0 yaptı.



    VAR UYARI SONRASINDA PENALTI
    55. dakikada Milli Takımımız VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Serdar Dursun penaltıdan golü attı ve skor 3-0 oldu. 72. dakikada Halil Dervişoğlu yüzde yüz pozisyonu değerlendiremedi.



        CUMARTESİ RAKİP LÜKSEMBURG
        81'de yine Serdar Dursun sahne aldı ve skoru 4-0 yaptık. 90. dakikada Yunus farkı 5'e çıkardı: 0-5. Perdeyi 90+1'de Halil kapattı: 0-6. Milliler cumartesi günü Lüksemburg deplasmanına çıkacak.



        3 FUTBOLCU SİFTAH YAPTI
        Litvanya karşısında maça ilk 11'de başlayan kaleci Doğan Alemdar ve oyuna sonradan giren Eren Elmalı ile Cenk Özkaçar, A Milli formayı ilk kez giydiler. Kaleci Doğan ilk sınavında rakiplerine gol izni tanımazken, 2. yarıda oyuna dahil olna Eren ve Cenk de geçer not aldı.



        ÇOK TATMİN EDİCİ BİR MAÇ OLDU
        A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, 6-0 kazanılan Litvanya maçı sonrası konuştu. Alman hoca, "Çok tatmin edici bir akşam oldu. 4 hedefimiz vardı; maçı kazan, gol yeme, iyi olduğun şeyleri daha iyi yap ve iyi olmadığın şeyleri geliştir. Oyuncuların bizim kurduğumuz taktiğe inandığını görüyoruz. Oyuncular oynadığı oyundan keyif alıyor." ifadelerini kullandı.



            DOĞUKAN İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI
            Litvanya karşısında maça harika başlayan Doğukan Sinik, 2 ve 14. dakikalarda attığı iki golle mücadeleye damga vuran isim oldu. A Milli forma altında ilk gollerini atan Doğukan'ın perfromansı izleyenlerden de tam not aldı. Genç futbolcu karşılaşmanın ardından, "Attığım gollerden ötürü çok mutluyum. Umarım devamı gelir." ifadelerini kullandı. 6 gollü Litvanya galibiyetinde Doğukan ve Serdar Dursun attıkları ikişer golle ön plana çıkan futbolcular oldu.

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            Haberler Spor Ay-Yıldızlılar Litvanya karşısında gol olup yağdı! 6-0
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