Litvanya - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum: Stefan Kuntz için kıstas değil
Son dakika spor haberleri | UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Türkiye, Litvanya karşısında şov yaptı. Deplasmanda 6-0'lık skorla kazanan Milliler, 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
08.06.2022 09:04 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:04
Litvanya ile Faroe Adaları, oyun karakteri olarak aynı. Kapandılar, çok koştular, sürekli bozmak istediler ve fırsat beklediler.