Vav TV İzle
Haberler Spor Litvanya - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum: Stefan Kuntz için kıstas değil

Litvanya - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum: Stefan Kuntz için kıstas değil

Son dakika spor haberleri | UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Türkiye, Litvanya karşısında şov yaptı. Deplasmanda 6-0'lık skorla kazanan Milliler, 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

08.06.2022 09:04 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:04
Litvanya - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum: Stefan Kuntz için kıstas değil

GÜRCAN BİLGİÇ - HEPSİ FORMANIN ÖNEMİNİ BİLİYOR
İlk maçtaki galibiyet ile birlikte üstlerindeki baskıdan kurtulmuş bir takımımız ve kenar yönetimiz vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Litvanya - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum: Stefan Kuntz için kıstas değil

Maça güvenle başladılar, ne yapacaklarını iyi bildikleri gibi, rakibi de nasıl etkisiz hale getireceklerinin farkındaydılar.

Litvanya - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum: Stefan Kuntz için kıstas değil

Tüm maçı baskı kurarak geçirdik. Topa, oyuna hakim olduk ve sürekli aradık.

Litvanya - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum: Stefan Kuntz için kıstas değil

Litvanya ile Faroe Adaları, oyun karakteri olarak aynı. Kapandılar, çok koştular, sürekli bozmak istediler ve fırsat beklediler.

Litvanya - Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum: Stefan Kuntz için kıstas değil

Bu tip rakipleri ya oyunu hızlandırarak aşarsınız ya da kalitenizle. Doğukan tam bu aşamada devreye girdi.

SON DAKİKA