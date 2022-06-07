Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe yıldız oyuncu Henrique için Flamengo'yla temaslara başladı





BALE'İ GEÇTİ

31 yaşındaki Sambacı, 2019 yılında Flamengo'nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında Internacional'a karşı oynadığı maçta 38 kilometre hıza ulaşmış ve dünya gündemine oturmuştu. Bruno Henrique böylece ünlü Galli yıldız Gareth Bale'in 36.9 km'lik rekorunu da tarihe gömerek dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını eline geçirmişti. Brezilyalı futbolcu dünya tarihinin en hızlı atleti olan Usain Bolt'u bile geride bırakmıştı. Bu arada Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'yi elden çıkartabileceği belirtiliyor.