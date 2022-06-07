Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe yıldız oyuncu Henrique için Flamengo'yla temaslara başladı

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturttuktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Bruno Henrique sesleri yükselmeye başladı. Sarı-Lacivertli yönetimin tecrübeli sol kanat oyuncusu için teklif yaptığı belirtiliyor.
BALE'İ GEÇTİ
31 yaşındaki Sambacı, 2019 yılında Flamengo'nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında Internacional'a karşı oynadığı maçta 38 kilometre hıza ulaşmış ve dünya gündemine oturmuştu. Bruno Henrique böylece ünlü Galli yıldız Gareth Bale'in 36.9 km'lik rekorunu da tarihe gömerek dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını eline geçirmişti. Brezilyalı futbolcu dünya tarihinin en hızlı atleti olan Usain Bolt'u bile geride bırakmıştı. Bu arada Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'yi elden çıkartabileceği belirtiliyor.
ROSSİ GİDİYOR!
Kanarya, geçtiğimiz günlerde 5.5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı yıldız oyuncuyu 12-13 milyon Euro civarında bir ücretle elden çıkarmayı planlıyor. Rossi'yi özellikle Brezilya ekipleri yakından takip ediyor. Corinthians ve Palmeiras yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.