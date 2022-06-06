Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisini istiyor! Usain Bolt'u geçmişti...

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Fenerbahçe hem oyuncu cephesi hem de Flamengo kulübü ile pazarlıklara devam ederken, görüşmelerin olumlu bir noktaya geldiği belirtiliyor.

Eğer Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirirse Süper Lig'de çok büyük bir renk gelecek. Çünkü Bruno Henrique dünyanın en hızlı futbolcularından birisi.

31 yaşındaki Sambacı 2019 yılında Flamengo'nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında Internacional'a karşı oynadığı maçta 38 kilometre hıza ulaşmış ve dünya gündemine oturmuştu. Bruno Henrique böylece ünlü Galli yıldız Gareth Bale'in 36.9 km'lik rekorunu da tarihe gömerek dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını eline geçirmişti.