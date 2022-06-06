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    • 06.06.2022 12:58
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    Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisini istiyor! Usain Bolt'u geçmişti...

    Fenerbahçe, Jorge Jesus'un isteği üzerine Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Bruno Henrique ile anlaşma zemini arıyor...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’e gelirse ortalık karışır!

    Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturttuktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Bruno Henrique sesleri yükseliyor. Portekizli hocanın, Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Brezilyalı kanat oyuncusunun transferini istediği, Sarı-Lacivertli yönetimin de teklif yaptığı belirtiliyor.

    DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
    Fenerbahçe hem oyuncu cephesi hem de Flamengo kulübü ile pazarlıklara devam ederken, görüşmelerin olumlu bir noktaya geldiği belirtiliyor.
    Eğer Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirirse Süper Lig'de çok büyük bir renk gelecek. Çünkü Bruno Henrique dünyanın en hızlı futbolcularından birisi.
    31 yaşındaki Sambacı 2019 yılında Flamengo'nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında Internacional'a karşı oynadığı maçta 38 kilometre hıza ulaşmış ve dünya gündemine oturmuştu. Bruno Henrique böylece ünlü Galli yıldız Gareth Bale'in 36.9 km'lik rekorunu da tarihe gömerek dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını eline geçirmişti.


    FIFA'nın Twitter hesabında Bruno Enrique'nin ulaştığı hız için "süpersonik" yakıştırması yapılmıştı.

    BOLT'U GERİDE BIRAKTI

    Brezilyalı futbolcu dünya tarihinin en hızlı atleti olan Usain Bolt'u bile geride bırakmıştı. Jamaikalı sprinter, 2009 yılında 100 metre Dünya rekorunu kırarken 37.6 kilometrelik bir hız yakalamıştı.

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