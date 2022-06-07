Trabzonspor kadrosuna katmayı çok istediği Eren Elmalı için Kasımpaşa ile görüşmeleri sürdürüyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği ancak Kasımpaşa'nın istediği yüksek bonservis nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Eren Elmalı, menajeri üzerinden yaşanan gelişmeleri sürekli takip ediyor ve haber bekliyor. Trabzonspor'un yerli transfer gündeminde öncelikli sırada yer alan isimlerden olan Eren Elmalı için Kasımpaşa kulübü ile görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. İstanbul ekibinin Eren Elmalı için ilk başta istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 milyon Euro seviyelerine kadar indirdiği ancak bu rakamın da Trabzonspor Yönetimi tarafından yüksek bulunduğu ifade edildi.