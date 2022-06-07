Sevilla taraftarı tercihini Marcao'dan yana kullandı! Gözler Galatasaray'a çevrildi...

CEVAP MARCAO OLDU

İspanyol kulübü, Brezilyalı yıldızın transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçmeye hazırlanırken, taraftarlar da tercihini yaptı. Fichaces isimli internet sitesi Sevilla taraftarlarına "Hangi stoperin transfer edilmesini istersiniz?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette zirve açık ara Marcao'nun oldu.

Sevilla'ya destek veren ve ankete katılan taraftarların yüzde 73'ü Galatasaray'ın yıldızını takımda görmek istediğini belirtti. Marcao'nun en yakın rakibi ise yüzde 14 oyla PSV formasını giyen Marco Senesi oldu. Marcao'nun zirvede yer aldığı ankette Celeta Car, Denayer, Djiku ve David Garcia gibi önemli stoperler de yer aldı.