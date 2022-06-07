Sevilla taraftarı tercihini Marcao'dan yana kullandı! Gözler Galatasaray'a çevrildi...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Savunmanın önemli ismi Diogo Carlos'u Aston Villa'ya satan ve stoper transferi yapmak için kolları sıvayan Sevilla gözünü Marcao'ya çevirmiş durumda.
CEVAP MARCAO OLDU
İspanyol kulübü, Brezilyalı yıldızın transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçmeye hazırlanırken, taraftarlar da tercihini yaptı. Fichaces isimli internet sitesi Sevilla taraftarlarına "Hangi stoperin transfer edilmesini istersiniz?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette zirve açık ara Marcao'nun oldu.
Sevilla'ya destek veren ve ankete katılan taraftarların yüzde 73'ü Galatasaray'ın yıldızını takımda görmek istediğini belirtti. Marcao'nun en yakın rakibi ise yüzde 14 oyla PSV formasını giyen Marco Senesi oldu. Marcao'nun zirvede yer aldığı ankette Celeta Car, Denayer, Djiku ve David Garcia gibi önemli stoperler de yer aldı.
BEDELİ 15 MİLYON EURO
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla yönetimi, Galatasaray'daki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Marcao konusunda resmi görüşmelere başlayacak. Sevilla'nın 15 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarabileceği konuşuluyor.