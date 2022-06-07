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    • Spor
    • 07.06.2022 13:39
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    • 07.06.2022 13:43
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    Sevilla taraftarı tercihini Marcao'dan yana kullandı! Gözler Galatasaray'a çevrildi...

    Stoperlerinden birini Aston Villa'ya gönderen Sevilla'da stoper transferi öncelikli konumda bulunuyor. Yapılan bir ankette İspanyol ekibinin taraftarları, Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu en çok istedikleri isim olarak ön plana çıkarttılar... Özellikle Barcelona maçı olmak üzere geride bıraktığımız sezonda etkili bir performans ortaya koyan Marcao'nun geleceği merak uyandırıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sevilla ’Marcao’ dedi!

    Galatasaray'da geçtiğimiz sezon özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Savunmanın önemli ismi Diogo Carlos'u Aston Villa'ya satan ve stoper transferi yapmak için kolları sıvayan Sevilla gözünü Marcao'ya çevirmiş durumda.

    CEVAP MARCAO OLDU

    İspanyol kulübü, Brezilyalı yıldızın transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçmeye hazırlanırken, taraftarlar da tercihini yaptı. Fichaces isimli internet sitesi Sevilla taraftarlarına "Hangi stoperin transfer edilmesini istersiniz?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette zirve açık ara Marcao'nun oldu.

    Sevilla'ya destek veren ve ankete katılan taraftarların yüzde 73'ü Galatasaray'ın yıldızını takımda görmek istediğini belirtti. Marcao'nun en yakın rakibi ise yüzde 14 oyla PSV formasını giyen Marco Senesi oldu. Marcao'nun zirvede yer aldığı ankette Celeta Car, Denayer, Djiku ve David Garcia gibi önemli stoperler de yer aldı.

    BEDELİ 15 MİLYON EURO

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla yönetimi, Galatasaray'daki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Marcao konusunda resmi görüşmelere başlayacak. Sevilla'nın 15 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarabileceği konuşuluyor.
        Etnospor
        Haberler Spor Sevilla taraftarı tercihini Marcao'dan yana kullandı! Gözler Galatasaray'a çevrildi...
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