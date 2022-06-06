Zor hedef Mert Müldür

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Trabzonspor'dan büyük hamle... Karadeniz Fırtınası, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen yıldız futbolcu Mert Müldür için harekete geçti. Trabzonspor'un milli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Trabzonspor Yönetimi transferde şartları masaya yatırdı. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre oyuncunun sözleşmesinde belli bir miktara serbest kalır maddesi bulunduğu belirtiliyor.





Mert Müldür geçtiğimiz sezon Sassuolo forması altında 33 maça çıkmayı başardı. Sağ bek, sol bek ve stoper olarak oynayabilen oyuncunun adı ayrıca Türkiye'de Fenerbahçe ile de sıklıkla anılıyor. Trabzonspor, Süper Lig'e dönmeyi düşünmeyen yıldız oyuncuyu ikna turlarına başladı. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mert Müldür'ün transfer edilmesi için yönetimle sürekli temas halinde... Karadeniz Fırtınası'nda stoper adayları arasında Jerome Boateng, Felipe ve Kaan Ayhan isimleri ön plana çıkıyor. Trabzonspor'un listesindeki Kaan Ayhan da Mert Müldür gibi Sassuolo forması giyiyor.



NANTES'IN HEDEFİ FLAVİO

Trabzon'un geçen sezon Giresunspor'a kiraladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu Fransa Ligi ekibi Nantes istiyor. Giresunspor da başarılı oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Görüşmeler sürüyor.