SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika’yı 3-1 mağlup etti

İkinci sete iyi savunma yaparak başlayan milli takım, ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Belçika molanın ardından 13-13 eşitliği sağladı ancak milli takım Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar ile etkili olarak skor 18-14'te rakibine mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar seti, 25-21 aldı ve skoru 1-1 yaptı.