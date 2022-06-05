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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika'yı 3-1 mağlup etti

Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mililer, organizasyonda görev alan gönüllülerle sahada zafer pozu verdi. Tribündeki taraftarlara seslenen Ebrar Karakurt, Ankara'ya veda etmek istemediklerini ancak finaller için tekrar geldiklerinde yine aynı desteği yaşamayı istediklerini dile getirdi. Kaptan Eda Erdem Dündar da oyunlarını, finallere kadar daha da geliştireceklerini ve bunu Ankara'da göstereceklerini belirterek, karşılaşmayı tribünden izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a destekleri için teşekkür etti.

AJANSLAR
05.06.2022 21:39 - Son Güncelleme: 05.06.2022 21:39
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika’yı 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika’yı 3-1 mağlup etti

Türkiye'nin başantrenörü Giovanni Guidetti, Bulgaristan maçından farklı olarak ilk altıda 3 yeni isimle Belçika karşılaşmasına başladı.

SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika’yı 3-1 mağlup etti

İtalyan antrenör, Saliha Şahin, Hande Baladin ve libero Ayça Aykaç'ın yerine Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın ve libero Simge Şebnem Aköz ile maça çıktı.

SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika’yı 3-1 mağlup etti

Maçın ilk dakikalarında oyun kurmakta zorlanan milliler, teknik molaya 12-6 geride girdi. Molanın ardından da varlık gösteremeyen ay-yıldızlılar, ilk seti 25-15 kaybetti.

SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika’yı 3-1 mağlup etti

İkinci sete iyi savunma yaparak başlayan milli takım, ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Belçika molanın ardından 13-13 eşitliği sağladı ancak milli takım Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar ile etkili olarak skor 18-14'te rakibine mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar seti, 25-21 aldı ve skoru 1-1 yaptı.

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