SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika'yı 3-1 mağlup etti
Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mililer, organizasyonda görev alan gönüllülerle sahada zafer pozu verdi. Tribündeki taraftarlara seslenen Ebrar Karakurt, Ankara'ya veda etmek istemediklerini ancak finaller için tekrar geldiklerinde yine aynı desteği yaşamayı istediklerini dile getirdi. Kaptan Eda Erdem Dündar da oyunlarını, finallere kadar daha da geliştireceklerini ve bunu Ankara'da göstereceklerini belirterek, karşılaşmayı tribünden izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a destekleri için teşekkür etti.
05.06.2022 21:39 - Son Güncelleme: 05.06.2022 21:39
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Türkiye'nin başantrenörü Giovanni Guidetti, Bulgaristan maçından farklı olarak ilk altıda 3 yeni isimle Belçika karşılaşmasına başladı.
İkinci sete iyi savunma yaparak başlayan milli takım, ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Belçika molanın ardından 13-13 eşitliği sağladı ancak milli takım Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar ile etkili olarak skor 18-14'te rakibine mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar seti, 25-21 aldı ve skoru 1-1 yaptı.