Lionel Messi, Arjantin-Estonya karşılaşmasında tam 5 gol attı! Uzaylı iş başında...

80 YIL SONRA İLK KEZ

Estonya karşısında 5 gol atan Messi, Milli Takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno bir maçta 5 gol atma başarısı gösteren isimler olmuşlardı.