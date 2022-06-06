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    • Spor
    • 06.06.2022 08:58
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    • 06.06.2022 09:07
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    Lionel Messi, Arjantin-Estonya karşılaşmasında tam 5 gol attı! Uzaylı iş başında...

    Arjantinli yıldız Lionel Messi, ülkesinin Estonya ile karşılaştığı mücadelede inanılması zor bir performansla takımına galibiyeti getirdi. Messi, ülkesinin 5-0 kazandığı maçta gollerin tamamını attı ve tarihi bir gece yaşadı...

    Messi sihir yaptı! Tam 5 gol...

    Hazırlık maçı kapsamında oynanan Arjantin-Estonya maçına Lionel Messi damga vurdu. 'Uzaylı' Messi, 5-0 biten karşılaşmada takımının gollerinin tamamını atarak maçı tek başına kazanmış oldu.

    34 yaşındaki yıldız, gollerini 8,45,47,71 ve 76. dakikada kaydetti.

    BARCELONA İLE ATMIŞTI
    Geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla kimi çevreler tarafından eleştiri okları yöneltilen Arjantinli yıldız, kariyerinde ikinci kez bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Messi, 2012 yılında Barcelona forması giyerken, takımının Bayer Leverkusen ile oynadığı karşılaşmada 5 gol atmıştı.

    80 YIL SONRA İLK KEZ
    Estonya karşısında 5 gol atan Messi, Milli Takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno bir maçta 5 gol atma başarısı gösteren isimler olmuşlardı.

        PSG'YE İSTEMESE DE TRANSFER OLMUŞTU
        Geçtiğimiz sezon başında Barcelona'da kalmak istese de La Liga yönetimi ile oluşan maaş anlaşmazlıkları yüzünden Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 6 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti. Süperstar, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 gol kaydetmişti. Özellikle oynadığı efektif futbol ile futbolseverlerin gönlünde taht kuran Messi, özellikle PSG'deki ilk günlerinde gösterdiği performansla şaşalı günleri geride bıraktığı şeklinde eleştirilmişti.

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