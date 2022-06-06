Lionel Messi, Arjantin-Estonya karşılaşmasında tam 5 gol attı! Uzaylı iş başında...

Hazırlık maçı kapsamında oynanan Arjantin-Estonya maçına Lionel Messi damga vurdu. 'Uzaylı' Messi, 5-0 biten karşılaşmada takımının gollerinin tamamını atarak maçı tek başına kazanmış oldu.
34 yaşındaki yıldız, gollerini 8,45,47,71 ve 76. dakikada kaydetti.
BARCELONA İLE ATMIŞTI
Geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla kimi çevreler tarafından eleştiri okları yöneltilen Arjantinli yıldız, kariyerinde ikinci kez bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Messi, 2012 yılında Barcelona forması giyerken, takımının Bayer Leverkusen ile oynadığı karşılaşmada 5 gol atmıştı.
80 YIL SONRA İLK KEZ
Estonya karşısında 5 gol atan Messi, Milli Takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno bir maçta 5 gol atma başarısı gösteren isimler olmuşlardı.