Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 kazandığı maçta 2 gol attı ve galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi A Grubu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Lizbon'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Portekiz'in ilk golü Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus'un transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı iddia edilen William Carvalho'nun ayağından gelirken, golün asisti Cristiano Ronaldo'dan geldi.
GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
35. dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımının ikinci golünün altına imzasını attı. 39. dakikada bir gol daha bulan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı taşımış oldu.
117. GOL GELDİ
Portekiz Milli Takımı ile 187. karşılaşmasına çıkan Cristiano Ronaldo, milli forma ile 117. golünü kaydetmiş oldu. 37 yaşındaki yıldız, 2016 yılında takımı ile Avrupa Şampiyonu da olmuştu.