Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 kazandığı maçta 2 gol attı ve galibiyeti getirdi

117. GOL GELDİ

Portekiz Milli Takımı ile 187. karşılaşmasına çıkan Cristiano Ronaldo, milli forma ile 117. golünü kaydetmiş oldu. 37 yaşındaki yıldız, 2016 yılında takımı ile Avrupa Şampiyonu da olmuştu.

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