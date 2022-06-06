Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.06.2022 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2022 09:27
    ABONE OL

    Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 kazandığı maçta 2 gol attı ve galibiyeti getirdi

    UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Portekiz ile İsviçre karşılaştı. Portekiz'in 4-0 kazandığı karşılaşmada Cristiano Ronaldo iki gol kaydetti ve takımına galibiyeti getirdi.

    Ronaldo bildiği işi yapmaya devam ediyor! 117. gol...

    UEFA Uluslar Ligi A Grubu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Lizbon'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

    Portekiz'in ilk golü Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus'un transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı iddia edilen William Carvalho'nun ayağından gelirken, golün asisti Cristiano Ronaldo'dan geldi.

    GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
    35. dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımının ikinci golünün altına imzasını attı. 39. dakikada bir gol daha bulan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı taşımış oldu.

    117. GOL GELDİ
    Portekiz Milli Takımı ile 187. karşılaşmasına çıkan Cristiano Ronaldo, milli forma ile 117. golünü kaydetmiş oldu. 37 yaşındaki yıldız, 2016 yılında takımı ile Avrupa Şampiyonu da olmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Evim mağdurlarına 2 seçenek
    Haberler Spor Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 kazandığı maçta 2 gol attı ve galibiyeti getirdi
        SON DAKİKA