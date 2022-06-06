Fenerbahçe Beko ile adı anılan Dimitris Itoudis CSKA Moskova'ya veda etti! İmza ne zaman?

Adı sık sık Fenerbahçe Beko ile anılan CSKA Moskova başantrenörü Dimitris Itoudis, takımına veda etti. Gelecek sezonda Fenerbahçe Beko'yu çalıştırma ihtimali üzerine konuşulan koç, CSKA Moskova ile yollarını ayırdığını duyurdu.

VTB final serisinde Zenit'e karşı kaybeden Itoudis, 9 yıllık CSKA serisinin sona erdiği maçın ardından yeni sezonda Rus kulübünün başında olmayacağını, kulübün bulunduğu durumdan çıkacağını belirtti.