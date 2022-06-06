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    • Spor
    • 06.06.2022 09:43
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    • 06.06.2022 09:44
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    Fenerbahçe Beko ile adı anılan Dimitris Itoudis CSKA Moskova'ya veda etti! İmza ne zaman?

    CSKA Moskova başantrenörü Dimitris Itoudis, Zenit ile oynadıkları maç sonrasında kulübüne veda etti. Fenerbahçe Beko ile adı anılan koçun geleceği merak uyandırıyor...

    Fener’in gözdesi veda etti! İmza yolda...

    Adı sık sık Fenerbahçe Beko ile anılan CSKA Moskova başantrenörü Dimitris Itoudis, takımına veda etti. Gelecek sezonda Fenerbahçe Beko'yu çalıştırma ihtimali üzerine konuşulan koç, CSKA Moskova ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    VTB final serisinde Zenit'e karşı kaybeden Itoudis, 9 yıllık CSKA serisinin sona erdiği maçın ardından yeni sezonda Rus kulübünün başında olmayacağını, kulübün bulunduğu durumdan çıkacağını belirtti.

    OBRADOVIC'İN YARDIMCISIYDI
    Panathinaikos'ta 13 yıl Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Itoudis, 2013-2014 sezonunda Banvit'i çalıştırdıktan sonra CSKA Moskova'ya imza atmıştı.

    Itoudis'in Basketbol Süper Ligi final serisi sonrasında Fenerbahçe Beko'ya imza atacağı gelen haberler arasında bulunuyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Beko ile adı anılan Dimitris Itoudis CSKA Moskova'ya veda etti! İmza ne zaman?
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