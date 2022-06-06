Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Weghorst'ta son durum! Tek sorun kaldı...

İNANILMAZ BİR ÇIKIŞ YAKALADI

2018 yılında 10.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a transfer olan Weghorst, Alman ekibinde 144 maçta 70 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.



Yakaladığı müthiş çıkış sonrası Hollanda Milli Takımı'na yükselen ve Euro 2020'de forma giyen tecrübeli futbolcu İngiltere'de ise aradığını bulamadı.



Ruud Weghorst, Burnley formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atabilse de 1.97'lik boyu ve müthiş fiziği ile rakip savunmalar için korkulu rüya olabilecek bir forvet.