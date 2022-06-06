Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, Avrupa hayalinden bahsetti!

"VALERİEN HOCA ÜSTÜME ÇOK DÜŞÜYOR"

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael ile çok iyi bir diyaloğu olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Valerien Hoca üstüme çok düşüyor. En iyisini yapmamı istiyor. Saha dışındaki duruşu ile antrenmandaki duruşu aynı. Sadece benim değil, tüm gençlerin üzerine çok düşüyor. Bizi geliştirmek istiyor. Bizim bu seviyede olmadığımızın farkında. Bize bir şeyler katmak için üzerimizde çok duruyor. Valerien Hoca ile aramız iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Saatçı, Beşiktaş'taki unutamadığı anlarla ilgili, "Unutamadığım an, Şampiyonlar Ligi ve attığım gol diyebilirim. Çünkü ikisinde de çok fazla duygu var. Küçüklükten beri formasına aşık olduğu takımda gol atmak her çocuğun hayalidir. Ben de bunu gerçekleştirdim. O an mutluydum. Bir de Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir turnuva içinde olup, bir maça ilk 11'de başlamak, anlatılamayacak şeyler." şeklinde konuştu.