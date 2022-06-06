Fenerbahçe altyapısını güçlendirmeye devam ediyor! 17 yaşındaki yıldız yolda...

Transferde yıldız isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe Yönetimi bir yandan da genç isimleri de transfer etmenin planlarını yapıyor. Altyapı hamlesi başlatan Sarı-Lacivertliler, yeni bir yıldız adayını da kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Isak Vural gibi genç yetenekleri bünyesinde bulunduran Sarı-Lacivertliler, altyapıya son olarak Güney Koreli Jin-ho Jo'yu transfer etti. Fenerbahçe, Almanya'da 'Yeni Mesut Özil' olarak lanse edilen Umut Tohumcu'yu transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.