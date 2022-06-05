Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus yıldız isimleri kadrosunda istiyor





GABİGOL LİSTE BAŞINDA!

Bu isimler, Flamengo forması giyen Gabigol, Real Madrid ile bağlarını koparan ve şu an boşta olan Marcelo ve Real Betis'te top koşturan William Carvalho... Record, Jesus'un bu isimlerle yoluna devam etmek istediği sayfalarına taşıdı. Flamengo forması giyen 25 yaşındaki golcü futbolcu Gabigol'un kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Marcelo ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor. 30 yaşındaki Portekizli ön libero William Carvalho'nun ise Real Betis ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

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