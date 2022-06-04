Fenerbahçe'de Jorge Jesus transfer operasyonuna başladı! Marcelo, Carvalho, Gabigol...

SÜPER 3'LÜ GELİYOR

Bu isimler, Flamengo forması giyen Gabigol, Real Madrid ile bağlarını koparan ve şu an boşta olan Marcelo ve Real Betis'te top koşturan William Carvalho… Record, Jesus'un bu isimlerle yoluna devam etmek istediği sayfalarına taşıdı. Flamengo forması giyen golcü futbolcu Gabigol'un kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri tam 26 milyon Euro. Yıldız oyuncu bu sezon 28 karşılaşmada 16 gol atarken 2 de asist yaptı.