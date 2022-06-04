Fenerbahçe'de Jorge Jesus transfer operasyonuna başladı! Marcelo, Carvalho, Gabigol...

Günlerdir Portekizli hoca için uğraş veren Fenerbahçe Yönetimi sonunda taraftarın beklentisine karşılık verdi… 67 yaşındaki ünlü teknik adam dün medyanın karşısına çıktı ve Fenerbahçe taraftarına umut dolu açıklamalar yaptı.
PORTEKİZ'DE SES GETİRDİ
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk yaşamak için Sarı-Lacivertliler'e imza attığını belirterek, "Ofansif ve yaratıcı oyuncularla sonuca gideceğiz" açıklamasını yaptı. Portekiz medyası da Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmasına geniş yer ayırdı. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi Record, tecrübeli teknik adamın transfer etmek istediği isimleri mercek altına aldı.
SÜPER 3'LÜ GELİYOR
Bu isimler, Flamengo forması giyen Gabigol, Real Madrid ile bağlarını koparan ve şu an boşta olan Marcelo ve Real Betis'te top koşturan William Carvalho… Record, Jesus'un bu isimlerle yoluna devam etmek istediği sayfalarına taşıdı. Flamengo forması giyen golcü futbolcu Gabigol'un kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri tam 26 milyon Euro. Yıldız oyuncu bu sezon 28 karşılaşmada 16 gol atarken 2 de asist yaptı.