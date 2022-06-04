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    • Spor
    • 04.06.2022 11:31
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    • 04.06.2022 11:38
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    Fenerbahçe'de Jorge Jesus transfer operasyonuna başladı! Marcelo, Carvalho, Gabigol...

    Fenerbahçe'de göreve gelen Jorge Jesus, transferde çalışmalara başladı. Portekizli teknik adamın listesinde Carvalho, Marcelo ve Gabigol var...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Jesus’un hedefi Süper 3’lü

    Günlerdir Portekizli hoca için uğraş veren Fenerbahçe Yönetimi sonunda taraftarın beklentisine karşılık verdi… 67 yaşındaki ünlü teknik adam dün medyanın karşısına çıktı ve Fenerbahçe taraftarına umut dolu açıklamalar yaptı.

    PORTEKİZ'DE SES GETİRDİ

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk yaşamak için Sarı-Lacivertliler'e imza attığını belirterek, "Ofansif ve yaratıcı oyuncularla sonuca gideceğiz" açıklamasını yaptı. Portekiz medyası da Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmasına geniş yer ayırdı. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi Record, tecrübeli teknik adamın transfer etmek istediği isimleri mercek altına aldı.

    SÜPER 3'LÜ GELİYOR

    Bu isimler, Flamengo forması giyen Gabigol, Real Madrid ile bağlarını koparan ve şu an boşta olan Marcelo ve Real Betis'te top koşturan William Carvalho… Record, Jesus'un bu isimlerle yoluna devam etmek istediği sayfalarına taşıdı. Flamengo forması giyen golcü futbolcu Gabigol'un kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri tam 26 milyon Euro. Yıldız oyuncu bu sezon 28 karşılaşmada 16 gol atarken 2 de asist yaptı.

        ROBERTO CARLOS MODELİ

        Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Marcelo ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor. 15 yıllık Real Madrid kariyeri sonrası tıpkı Roberto Carlos'un yaptığı gibi Fenerbahçe forması giyebilir. 34 yaşındaki yıldız geçen sezon 17 maçta oynadı.

        CARVALHO BEDAVA

        30 yaşındaki Portekizli ön libero William Carvalho'nun ise Real Betis ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. 16 milyon Euro piyasa değeri olan Carvalho, 71 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Fenerbahçe'de Jorge Jesus transfer operasyonuna başladı! Marcelo, Carvalho, Gabigol...
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