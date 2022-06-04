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    • Spor
    • 04.06.2022 14:04
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    • 04.06.2022 14:05
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    Jorge Jesus'un istemediğini açıkladığı Mesut Özil, Fenerbahçe'de 123 milyon TL kazanacak...

    Jorge Jesus'un gelmesiyle takımda ne gibi değişikliklerin olacağı merak konusu olan Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de 123 milyonluk sorun!

    Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil için takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus da "Yönetimin aldığı karar aynı şekilde devam edecek" diyerek kapıyı kapattı. Her fırsatta "Fenerbahçe'den ayrılmayacağım" diyen Mesut'un başka bir kulübe gitmeyi reddetmesi ihtimali üzerine ise Sarı-Lacivertliler'de 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki iki sezon için 7 milyon Euro 'yu (123 milyon TL) bulan maaşı endişe yaratmaya başladı.

    İSMAİL KARTAL'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil geçtiğimiz sezon Ülker Stadyumu'nda Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'a gösterdiği tepki sebebiyle Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmış ve bu tarihten sonra çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.

    JESUS'UN SÖZLERİ KAPIYI KAPADI

    Fenerbahçe'de sezonun sona ermesi ve yaşanan teknik direktör değişimi sonrası yeni hoca Jorge Jesus'un göreve gelmesi ile af bekleyen Mesut Özil'in hayalleri ise Portekizli hocanın imza töreninde başlamadan sona erdi.

    Jorge Jesus, Mesut Özil için, "Alınan karar aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan Mesut ya da Jorge Jesus değil. Önemli olan Fenerbahçe" diyerek yıldız futbolcuya kapıyı daha ilk günden resmen kapatarak tavrını belli etmişti.

    TAVRI MERAK EDİLİYOR

    Bu gelişme sonrası ise Sarı-Lacivertliler'de tüm gözler Mesut'a çevrildi. Daha önce yaptığı açıklamalarla futbolu Fenerbahçe forması altında bırakmak istediğini söyleyen ve mevcut sözleşmesini tamamlayacağını söyleyen Mesut Özil'in bu tavrında değişikliğe gidip gitmeyeceği konusu ise büyük bir merak konusu haline geldi.

    Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve Sarı-Lacivertliler'den senelik 3.5 milyon Euro kazanan Mesut Özil'in takımdan ayrılmayı kabul etmemesi halinde ise Sarı-Lacivertliler'i toplamda 7 milyon Euro'luk (123 milyon TL) bir maaş sorunu bekliyor.

        MALİYETİ 200 MİLYON LİRA

        Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro net maaş geliri olan Mesut'un sponsorluk ve diğer ödemelerle ise Sarı-Lacivertli kulübe yıllık maliyetinin 5.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Bu durumda ise 123 milyon TL net maaş kazancı olan yıldız futbolcunun önümüzdeki iki yıl için diğer ödemelerle alacağı 200 milyon TL'ye ulaşıyor.

        ABD ve Katar'dan ciddi talipleri olmasına rağmen Fenerbahçe'de kalmak istediği için bu teklifleri düşünmeden reddeden ve her fırsatta ısrarla takımdan ayrılmak istemeyen Mesut'un Jesus'un kendisine yönelik tavrı sonrası ise nasıl bir tutum içinde olacağı merak ediliyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe yönetimini, Mesut Özil konusunda hareketli günler bekliyor.

        9 GOL 2 ASİSTLİK KATKI

        Mesut Özil geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 9 gol atıp 2 de asiste imza atmıştı.

        Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımların formalarını giyen Mesut, Almanya ile 2014 yılında Dünya Kupası Şampiyonluğu yaşamıştı.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Jorge Jesus'un istemediğini açıkladığı Mesut Özil, Fenerbahçe'de 123 milyon TL kazanacak...
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