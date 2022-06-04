Jorge Jesus'un istemediğini açıkladığı Mesut Özil, Fenerbahçe'de 123 milyon TL kazanacak...

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil için takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus da "Yönetimin aldığı karar aynı şekilde devam edecek" diyerek kapıyı kapattı. Her fırsatta "Fenerbahçe'den ayrılmayacağım" diyen Mesut'un başka bir kulübe gitmeyi reddetmesi ihtimali üzerine ise Sarı-Lacivertliler'de 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki iki sezon için 7 milyon Euro 'yu (123 milyon TL) bulan maaşı endişe yaratmaya başladı.

İSMAİL KARTAL'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil geçtiğimiz sezon Ülker Stadyumu'nda Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'a gösterdiği tepki sebebiyle Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmış ve bu tarihten sonra çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.