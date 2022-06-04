Jorge Jesus'un istemediğini açıkladığı Mesut Özil, Fenerbahçe'de 123 milyon TL kazanacak...

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil için takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus da "Yönetimin aldığı karar aynı şekilde devam edecek" diyerek kapıyı kapattı. Her fırsatta "Fenerbahçe'den ayrılmayacağım" diyen Mesut'un başka bir kulübe gitmeyi reddetmesi ihtimali üzerine ise Sarı-Lacivertliler'de 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki iki sezon için 7 milyon Euro 'yu (123 milyon TL) bulan maaşı endişe yaratmaya başladı.
İSMAİL KARTAL'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil geçtiğimiz sezon Ülker Stadyumu'nda Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'a gösterdiği tepki sebebiyle Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmış ve bu tarihten sonra çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.
JESUS'UN SÖZLERİ KAPIYI KAPADI
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesi ve yaşanan teknik direktör değişimi sonrası yeni hoca Jorge Jesus'un göreve gelmesi ile af bekleyen Mesut Özil'in hayalleri ise Portekizli hocanın imza töreninde başlamadan sona erdi.
Jorge Jesus, Mesut Özil için, "Alınan karar aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan Mesut ya da Jorge Jesus değil. Önemli olan Fenerbahçe" diyerek yıldız futbolcuya kapıyı daha ilk günden resmen kapatarak tavrını belli etmişti.
TAVRI MERAK EDİLİYOR
Bu gelişme sonrası ise Sarı-Lacivertliler'de tüm gözler Mesut'a çevrildi. Daha önce yaptığı açıklamalarla futbolu Fenerbahçe forması altında bırakmak istediğini söyleyen ve mevcut sözleşmesini tamamlayacağını söyleyen Mesut Özil'in bu tavrında değişikliğe gidip gitmeyeceği konusu ise büyük bir merak konusu haline geldi.
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve Sarı-Lacivertliler'den senelik 3.5 milyon Euro kazanan Mesut Özil'in takımdan ayrılmayı kabul etmemesi halinde ise Sarı-Lacivertliler'i toplamda 7 milyon Euro'luk (123 milyon TL) bir maaş sorunu bekliyor.