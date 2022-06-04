Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Samatta'yı kampta izlemek istiyor!

Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılacağı için sezonu 13 Haziran'da açacak olan Fenerbahçe'de takımdaki geleceği belirsiz olan oyuncularla ilgili gözler yeni teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Portekizli hocadan da ise geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık geçiren Mbawana Samatta ile ilgili sürpriz bir karar geldi.

GÖZLER HAZIRLIK KAMPINDA

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gözler artık sezon öncesi yapılacak hazırlık kampına çevrilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlayacak olan Sarı-Lacivertliler, temmuz ayının ortasında resmi maçlara çıkacağı için yeni sezonu 13 Haziran'da başlayacak olan kampla resmen açacak.