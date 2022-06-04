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    • Spor
    • 04.06.2022 13:35
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    • 04.06.2022 13:38
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    Trabzonspor'da Cornelius ve Bakasetas attığı gollerle, Kouassi yaptığı asistlerle dikkat çekti!

    Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un yıldız oyuncuları, milli takım performanslarıyla da Trabzonspor'un neden şampiyon olduğunu belirtir bir performans ortaya koyuyorlar. UEFA Uluslar Ligi maçlarına damga vuran Trabzonspor'un yıldızları, gol yollarındaki etkinlikleri ile dikkat çekiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor’un milli gururu!

    Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un yıldızlarının durmaya niyeti yok! Sezon boyunca ortaya koydukları performansla Bordo-Mavililer'i zafere taşıyan yıldız futbolcular milli takımlarındaki performansla da göz doldurdu.

    BAKASETAS 3 PUANI KAZANDIRDI

    Karadeniz Fırtınası'nın Yunan yıldızı Bakasetas milli maçta attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Yunanistan, Kuzey İrlanda'yı Uluslar Ligi'nde tek golle mağlup ederken maçın tek golünü Bordo-Mavili futbolcu kaydetti.

    CORNELIUS YARIM SAATTE MAÇI ÜLKESİNE KAZANDIRDI

    Süper Lig'de geride kalan sezonda attığı kritik gollerle Trabzonspor'u zafere taşıyan yıldız oyuncu Andreas Cornelius da Fransa maçında ülkesinin kahramanı oldu. 60. dakikada oyuna giren Kuzeyin Kralı attığı iki golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Cornelius'u Fransa maçında PSV Eindhoven scoutları yakından takip etti. Hollanda ekibinin önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

    KOUASSI'DEN ASİST ŞOV!

    Trabzonspor'un bir başka yıldızı Kouassi ise Fildişi'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Zambiya'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahne aldı. Oyuna 64. dakikada giren Jean Kouassi, yaptığı iki asistle maça damga vurdu.
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Trabzonspor'da Cornelius ve Bakasetas attığı gollerle, Kouassi yaptığı asistlerle dikkat çekti!
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