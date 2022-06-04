Trabzonspor'da Cornelius ve Bakasetas attığı gollerle, Kouassi yaptığı asistlerle dikkat çekti!

Bordo-Mavililer'de 3 yıldızın performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı da oldukça mutlu etti. Tecrübeli teknik adamın, 3 oyuncuyu oynadığı maçlardan sonra özel olarak aradığı ve tebrik ettiği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN