Trabzonspor'da Cornelius ve Bakasetas attığı gollerle, Kouassi yaptığı asistlerle dikkat çekti!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un yıldızlarının durmaya niyeti yok! Sezon boyunca ortaya koydukları performansla Bordo-Mavililer'i zafere taşıyan yıldız futbolcular milli takımlarındaki performansla da göz doldurdu.
BAKASETAS 3 PUANI KAZANDIRDI
Karadeniz Fırtınası'nın Yunan yıldızı Bakasetas milli maçta attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Yunanistan, Kuzey İrlanda'yı Uluslar Ligi'nde tek golle mağlup ederken maçın tek golünü Bordo-Mavili futbolcu kaydetti.
CORNELIUS YARIM SAATTE MAÇI ÜLKESİNE KAZANDIRDI
Süper Lig'de geride kalan sezonda attığı kritik gollerle Trabzonspor'u zafere taşıyan yıldız oyuncu Andreas Cornelius da Fransa maçında ülkesinin kahramanı oldu. 60. dakikada oyuna giren Kuzeyin Kralı attığı iki golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Cornelius'u Fransa maçında PSV Eindhoven scoutları yakından takip etti. Hollanda ekibinin önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.
KOUASSI'DEN ASİST ŞOV!
Trabzonspor'un bir başka yıldızı Kouassi ise Fildişi'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Zambiya'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahne aldı. Oyuna 64. dakikada giren Jean Kouassi, yaptığı iki asistle maça damga vurdu.