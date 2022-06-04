Fenerbahçe'de 2021 Yılı Olağan Mali Kurul Toplantısı yapıldı. Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Sarı lacivertlilerde 2022 yılı bütçesine de 1,5 milyar liralık ek bütçe talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Ek bütçe talebini sadece toplantıya katılan iki kişi kabul etmedi.
Ali Koç'un toplantıda yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. İşte Ali Koç'un konuşmalarından satır başları...
Kaynakları iyi kullanamadıklarını belirten Ali Koç, "Koronavirüs dolayısıyla 1.5 sene boyunca tribünlerden gelir sağlayamadık. Biz gelir yaratmasaydık gemi yüzmeyecekti. Kaynakları daha iyi kullanabilirdik ama buna katılıyorum." ifadelerini kullandı.
KOMBİNELERE ZAM YOLDA
Taraftarlara kombine bilet konusunda kötü haber de veren Koç, "Biz nasıl ayakta kalmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Tribün fiyatlarında indirim yapın diyor. Biz ne anlatıyoruz? Biraz çaya zam, bir havuza zam. Kombinelere yüzde yüzün üstünde zam gelecek. Mecbur yapacağız. Lütfen homurdanmayın. Hepimiz taşın altına elimizi koymak zorundayız." şeklinde konuştu.
ŞANSA BAĞLADI
Başarısız sonuçların şans olduğunu dile getiren Ali Koç, "Final-Four'u kaybettiğimizde nefes alamayacak durumdayım. En iyi üçlük atanlar bizde, kupa gidiyor. İnanılmaz şeyler oldu. Türkiye Kupası da öyle, şanssızlık. Bir durum var, şanssızlık diyelim, geçelim." dedi.
HAK VERDİ
Kadro mühendisliği konusundaki eleştirileri kabul eden Fenerbahçe başkanı, "Kadro mühendisliği eleştirilerine katılıyorum. Hoca eleştirilerine de katılıyorum. Acemilik de oldu, camia baskıksı da oldu, şanssızlık da yaşadık. Hocamızla inşallah iyi işlere imza atarız." şeklinde konuştu.