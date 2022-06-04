Fenerbahçe'de 2021 Yılı Olağan Mali Kurul Toplantısı yapıldı. Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Sarı lacivertlilerde 2022 yılı bütçesine de 1,5 milyar liralık ek bütçe talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Ek bütçe talebini sadece toplantıya katılan iki kişi kabul etmedi.

Ali Koç'un toplantıda yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. İşte Ali Koç'un konuşmalarından satır başları...

Kaynakları iyi kullanamadıklarını belirten Ali Koç, "Koronavirüs dolayısıyla 1.5 sene boyunca tribünlerden gelir sağlayamadık. Biz gelir yaratmasaydık gemi yüzmeyecekti. Kaynakları daha iyi kullanabilirdik ama buna katılıyorum." ifadelerini kullandı.