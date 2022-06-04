Sevilla, Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao'yu transfer etmek istiyor! İddia ünlü gazeteciden...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki başkanlık seçimleri için kulisler hız kazanırken transferle ilgili flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı için Avrupa'nın dev kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda.

11 Haziran'dan sonra Galatasaray'ın kapısını Avrupa'nın dev kulüpleri bir hayli aşındıracak gibi… İspanyol devi Sevilla'nın Marcao'yu transfer etmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sevilla'nın Marcao için oldukça ısrarcı olduğunu belirtti.