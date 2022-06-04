Sevilla, Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao'yu transfer etmek istiyor! İddia ünlü gazeteciden...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki başkanlık seçimleri için kulisler hız kazanırken transferle ilgili flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı için Avrupa'nın dev kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda.
11 Haziran'dan sonra Galatasaray'ın kapısını Avrupa'nın dev kulüpleri bir hayli aşındıracak gibi… İspanyol devi Sevilla'nın Marcao'yu transfer etmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sevilla'nın Marcao için oldukça ısrarcı olduğunu belirtti.
TEKLİFE HAYIR DENMEYECEK
Romano, La Liga'nın iddialı takımlarından Sevilla'nın Diego Carlos'un yerine geçmesi için Cimbom'un başarı stoperi Marcao da dahil olmak üzere birçok seçeneği değerlendirdiğini yazdı. Marcao, İspanyol ekibinin listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Galatasaray'da yeni yönetim önüne gelecek ilk iş Marco'nun transferi olacak. Sarı-Kırmızılılar, Temmuz ayından itibaren yükle ödemelerin altına girecek. Bu yüzden Marcao için gelecek astronomik bir ücrete hayır denmeleri beklenmiyor.
BEDELİ BELLİ
Özellikle Avrupa mücadelelerinde oynadığı futbolla parmak ısırtan ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Marcao'nun ise tercihinin ne olacağı konusu merak uyandırıyor. Galatasaray ise Brezilyalı yıldızı iyi bir bonservis bedeli gelmeden bırakmak istemiyor. Sevilla, güncel Transfermarkt verilerine göre 14 Milyon Euro değeri bulunan Marcao'yu, değerine yakın bir bedelle takıma katmak istiyor.