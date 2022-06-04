Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.06.2022 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2022 11:08
    ABONE OL

    Sevilla, Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao'yu transfer etmek istiyor! İddia ünlü gazeteciden...

    La Liga ekiplerinden Sevilla, stoper mevkisinde oluşan boşluğu Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao ile doldurmak istiyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sevilla’nın aklı Marcao’da!

    Galatasaray'da 11 Haziran'daki başkanlık seçimleri için kulisler hız kazanırken transferle ilgili flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı için Avrupa'nın dev kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda.

    11 Haziran'dan sonra Galatasaray'ın kapısını Avrupa'nın dev kulüpleri bir hayli aşındıracak gibi… İspanyol devi Sevilla'nın Marcao'yu transfer etmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

    Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sevilla'nın Marcao için oldukça ısrarcı olduğunu belirtti.

    TEKLİFE HAYIR DENMEYECEK

    Romano, La Liga'nın iddialı takımlarından Sevilla'nın Diego Carlos'un yerine geçmesi için Cimbom'un başarı stoperi Marcao da dahil olmak üzere birçok seçeneği değerlendirdiğini yazdı. Marcao, İspanyol ekibinin listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Galatasaray'da yeni yönetim önüne gelecek ilk iş Marco'nun transferi olacak. Sarı-Kırmızılılar, Temmuz ayından itibaren yükle ödemelerin altına girecek. Bu yüzden Marcao için gelecek astronomik bir ücrete hayır denmeleri beklenmiyor.

    BEDELİ BELLİ
    Özellikle Avrupa mücadelelerinde oynadığı futbolla parmak ısırtan ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Marcao'nun ise tercihinin ne olacağı konusu merak uyandırıyor. Galatasaray ise Brezilyalı yıldızı iyi bir bonservis bedeli gelmeden bırakmak istemiyor. Sevilla, güncel Transfermarkt verilerine göre 14 Milyon Euro değeri bulunan Marcao'yu, değerine yakın bir bedelle takıma katmak istiyor.

        BARCELONA'YA KARŞI İNANILMAZ OYNADI
        2018/2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katılan Marcao, mevkisinin vazgeçilmez oyuncularından oldu. Sarı kırmızılılar ile 140 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 2 gol 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle Galatasaray'ın Barcelona ile karşılaştığı Barcelona maçında kariyerinin en iyi oyununu oynayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Marcao geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla 38 karşılaşmada 1 gole imza attı. Brezilyalı yıldızı Sevilla dışında Atalanta, Lazio, Villarreal gibi takımlar da istiyor. Sambacı, Galatasaray ile 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Sevilla, Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao'yu transfer etmek istiyor! İddia ünlü gazeteciden...
            SON DAKİKA