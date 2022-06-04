Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıda sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından kulüpten ayrılacak olan İsmail Kartal'a veda töreni de düzenlendi.
İsmail Kartal'a bir veda videosu ile başlayan veda töreninde, bütün salon video bittikten sonra İsmail Kartal'ı ayakta alkışladı. Sonrasında İsmail Kartal hakkında konuşmaya başlayan Ali Koç, "İsmail Hoca, yükü ağır bir takıma kendisi geldi. Hepimiz gibi, hepiniz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp ilk 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde, birden bire türbülansa girdiğini görüp, bizimle temasa geçti." dedi.
"ELİNDEKİ SİHİRLİ DEĞNEKLE DOKUNDU"
Koç, "İsmail Kartal, zor günler geçiren camiaya, bir nevi elindeki sihirli değnekle dokundu. Tribünleri birleştirdi. Fenerbahçeliliğin ne olduğunu bizzat gösterdi. İsmail Kartal, toplamda 18.5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarından beri tanıdığım için, her geçen gün daha yozlaşan, etik değerlerin alt üst edildiği futbol ikliminin pırıl pırıl yüzü oldu." diye konuştu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
İsmail Kartal, Ali Koç'un kendisi hakkında söylediklerini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Koç, "İsmail Kartal hocamızla devam etmemek, 4 yıllık görev süremizde aldığımız en zor karar oldu. Hocamızın çok uzun zaman geçmeden yollarının tekrar Fenerbahçe ile kesişeceğine canı gönülden inanıyorum. İsmail Kartal, Fenerbahçe'yle var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir." diye konuştu.