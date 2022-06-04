"ELİNDEKİ SİHİRLİ DEĞNEKLE DOKUNDU"

Koç, "İsmail Kartal, zor günler geçiren camiaya, bir nevi elindeki sihirli değnekle dokundu. Tribünleri birleştirdi. Fenerbahçeliliğin ne olduğunu bizzat gösterdi. İsmail Kartal, toplamda 18.5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarından beri tanıdığım için, her geçen gün daha yozlaşan, etik değerlerin alt üst edildiği futbol ikliminin pırıl pırıl yüzü oldu." diye konuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İsmail Kartal, Ali Koç'un kendisi hakkında söylediklerini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Koç, "İsmail Kartal hocamızla devam etmemek, 4 yıllık görev süremizde aldığımız en zor karar oldu. Hocamızın çok uzun zaman geçmeden yollarının tekrar Fenerbahçe ile kesişeceğine canı gönülden inanıyorum. İsmail Kartal, Fenerbahçe'yle var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir." diye konuştu.