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    • Spor
    • 04.06.2022 12:14
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    • 04.06.2022 12:43
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    İsmail Kartal, Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldı! Duygusal anlar...

    Fenerbahçe'de göreve Jorge Jesus'un gelmesinin ardından İsmail Kartal'a bir veda töreni düzenlendi. Tecrübeli teknik adam ayakta alkışlanırken, vedası yürek burktu...

    Fenerbahçe’de duygusal veda...

    Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıda sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından kulüpten ayrılacak olan İsmail Kartal'a veda töreni de düzenlendi.

    İsmail Kartal'a bir veda videosu ile başlayan veda töreninde, bütün salon video bittikten sonra İsmail Kartal'ı ayakta alkışladı. Sonrasında İsmail Kartal hakkında konuşmaya başlayan Ali Koç, "İsmail Hoca, yükü ağır bir takıma kendisi geldi. Hepimiz gibi, hepiniz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp ilk 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde, birden bire türbülansa girdiğini görüp, bizimle temasa geçti." dedi.

    "ELİNDEKİ SİHİRLİ DEĞNEKLE DOKUNDU"
    Koç, "İsmail Kartal, zor günler geçiren camiaya, bir nevi elindeki sihirli değnekle dokundu. Tribünleri birleştirdi. Fenerbahçeliliğin ne olduğunu bizzat gösterdi. İsmail Kartal, toplamda 18.5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarından beri tanıdığım için, her geçen gün daha yozlaşan, etik değerlerin alt üst edildiği futbol ikliminin pırıl pırıl yüzü oldu." diye konuştu.

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
    İsmail Kartal, Ali Koç'un kendisi hakkında söylediklerini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Koç, "İsmail Kartal hocamızla devam etmemek, 4 yıllık görev süremizde aldığımız en zor karar oldu. Hocamızın çok uzun zaman geçmeden yollarının tekrar Fenerbahçe ile kesişeceğine canı gönülden inanıyorum. İsmail Kartal, Fenerbahçe'yle var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir." diye konuştu.

        Duygusal bir şekilde sözlerine başlayan Kartal, "Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam, bu arma sayesinde oldum. Bu armanın anlamı, göründüğünden ve yazılandan çok daha büyüktür. Eşi benzeri olmayan bir arma olduğunu ben ve ekip arkadaşlarım anladık, gördük. Göreve geldiğim ilk gün toplantı yaptım. Duygularımı karşımdaki insana içten şekilde anlatan biriyim. Ben hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam. Böyle bir insanım. 'Bir borcumuz var, bu borç ödenecek' dedim. 'Ne borcu?' dediler. Taraftarı ve camiayı gösterdim." şeklinde konuştu.

        ŞAMPİYONLUK MESAJI
        Önümüzdeki sezon gelişecek şampiyonluk ihtimali için de konuşan Kartal, "İşte bizim takımımız böyle mücadele etmeli, bunu da başaracağız' dedim. Çok karakterli oyuncularımız var. El ele verdik, bugünlere geldik. Yeni gelen hocamızla birlikte, birkaç yeni transferle birlikte Allah'ın izniyle bu takım şampiyon olacak. Tesislerde de bu iklimi hissedebiliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor İsmail Kartal, Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldı! Duygusal anlar...
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