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    Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Weghorst savaşı kapıda

    Beşiktaş hemen harekete geçip Burnley’e kiralama teklifi yaptı. Fener ise Jorge Jesus’un raporu olumlu olursa, Hollandalı yıldız için harekete geçme kararı aldı.

    Weghorst kapışması

    Forvet arayaşlarını sürdüren Beşiktaş'ın Wout Weghorst ile görüşmelere başlaması büyük heyecan yarattı. Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcüyü Burnley'den kiralamak için kolları sıvadı.



    TEK TEMAS KARTAL'LA DEĞİL
    Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından kulüp aramaya başlayan Weghorts'un menajeri Simon Cziommer'in Beşiktaş ile temasa geçtiği ve transferin bu şekilde gündeme geldiği öğrenildi. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Cziommer'in temas kurduğu tek Türk kulübü Beşiktaş değil. Weghorst'un menajerinin, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi.



    ZORUNLU OPSIYON İSTİYORLAR
    Beşiktaş yönetimi hemen olumlu geri dönüş yaparak Burnley ile temas kurarken, Fenerbahçe'nin şu anda teknik direktör Jorge Jesus'un raporunu beklediği ifade edildi. Eğer Portekizli hoca, Hollandalı forvetle ilgili olumlu görüş bildirirse, Sarı-Lacivertliler de transfer için devreye girecek ve büyük bir savaş başlayacak. Burnley kulübünün Wout Weghorst'u kiralamaya sıcak baktığı ancak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtiliyor.



        DEFANSLAR İÇİN KABUS GİBİ
        İngiliz ekibi, geçen sezon transfer ettiği 29 yaşındaki futbolcu için kasasından 14 milyon Euro çıkarmıştı. Wout Weghorst, Burnley formasıyla 20 maçta 2 gol atabilse de 1.97'lik boyu ve müthiş fiziği ile rakip savunmalar için korkulu rüya olabilecek bir forvet oyuncusu.



        ALMANYA'DA İZ BIRAKTI
        AZ Alkmaar'da yıldızı parlayan Wout Weghorst ardından Wolfsburg ve Burnley formalarını giydi. Yakaladığı müthiş çıkış sonrası Hollanda Milli Takımı'na yükselen ve Euro 2020'de forma giyen tecrübeli futbolcu İngiltere'de ise aradığını bulamadı.

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        Haberler Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Weghorst savaşı kapıda
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