Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Weghorst savaşı kapıda

Forvet arayaşlarını sürdüren Beşiktaş'ın Wout Weghorst ile görüşmelere başlaması büyük heyecan yarattı. Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcüyü Burnley'den kiralamak için kolları sıvadı.
TEK TEMAS KARTAL'LA DEĞİL
Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından kulüp aramaya başlayan Weghorts'un menajeri Simon Cziommer'in Beşiktaş ile temasa geçtiği ve transferin bu şekilde gündeme geldiği öğrenildi. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Cziommer'in temas kurduğu tek Türk kulübü Beşiktaş değil. Weghorst'un menajerinin, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi.
ZORUNLU OPSIYON İSTİYORLAR
Beşiktaş yönetimi hemen olumlu geri dönüş yaparak Burnley ile temas kurarken, Fenerbahçe'nin şu anda teknik direktör Jorge Jesus'un raporunu beklediği ifade edildi. Eğer Portekizli hoca, Hollandalı forvetle ilgili olumlu görüş bildirirse, Sarı-Lacivertliler de transfer için devreye girecek ve büyük bir savaş başlayacak. Burnley kulübünün Wout Weghorst'u kiralamaya sıcak baktığı ancak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtiliyor.