Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Weghorst savaşı kapıda





ZORUNLU OPSIYON İSTİYORLAR

Beşiktaş yönetimi hemen olumlu geri dönüş yaparak Burnley ile temas kurarken, Fenerbahçe'nin şu anda teknik direktör Jorge Jesus'un raporunu beklediği ifade edildi. Eğer Portekizli hoca, Hollandalı forvetle ilgili olumlu görüş bildirirse, Sarı-Lacivertliler de transfer için devreye girecek ve büyük bir savaş başlayacak. Burnley kulübünün Wout Weghorst'u kiralamaya sıcak baktığı ancak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtiliyor.