Fenerbahçe ile Beşiktaş, Werghost savaşına girmeye hazırlanıyor! Jesus'un onayı bekleniyor...

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Ruud Weghorst ile görüşmelere başlaması büyük heyecan yarattı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyü Burnley'den kiralamak için kolları sıvadı. Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından kulüp aramaya başlayan Weghorts'un menajeri Simon Cziommer'in Beşiktaş yönetimiyle temasa geçtiği ve transferin bu şekilde gündeme geldiği öğrenildi.

JESUS'TAN ONAY BEKLENİYOR

Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Simon Cziommer'in temas kurduğu tek Türk kulübü Beşiktaş değil. Weghorst'un menajerinin, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi. Beşiktaş yönetimi hemen olumlu geri dönüş yaparak Burnley ile temas kurarken, Fenerbahçe'nin şu anda teknik direktör Jorge Jesus'un raporunu beklediği ifade edildi. Eğer Portekizli hoca, Hollandalı forvetle ilgili olumlu görüş bildirirse, sarı-lacivertliler de transfer için devreye girecek ve büyük bir savaş başlayacak.