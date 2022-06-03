Fenerbahçe ile Beşiktaş, Werghost savaşına girmeye hazırlanıyor! Jesus'un onayı bekleniyor...

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Ruud Weghorst ile görüşmelere başlaması büyük heyecan yarattı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyü Burnley'den kiralamak için kolları sıvadı. Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından kulüp aramaya başlayan Weghorts'un menajeri Simon Cziommer'in Beşiktaş yönetimiyle temasa geçtiği ve transferin bu şekilde gündeme geldiği öğrenildi.
JESUS'TAN ONAY BEKLENİYOR
Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Simon Cziommer'in temas kurduğu tek Türk kulübü Beşiktaş değil. Weghorst'un menajerinin, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi. Beşiktaş yönetimi hemen olumlu geri dönüş yaparak Burnley ile temas kurarken, Fenerbahçe'nin şu anda teknik direktör Jorge Jesus'un raporunu beklediği ifade edildi. Eğer Portekizli hoca, Hollandalı forvetle ilgili olumlu görüş bildirirse, sarı-lacivertliler de transfer için devreye girecek ve büyük bir savaş başlayacak.
AZ ALKMAAR'DA PARLADI
Burnley kulübünün Ruud Weghorst'u kiralamaya sıcak baktığı ancak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtiliyor. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği 29 yaşındaki futbolcu için kasasından 14 milyon Euro çıkarmıştı. Ülkesinde FC Emmen formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Ruud Weghorst ardından Heracles'e transfer oldu ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2016 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında AZ Alkmaar'ın yolunu tutan Hollandalı forvet 86 maçta 45 gol atıp 13 asist yaptı ve büyük alkış topladı.
FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
2018 yılında 10.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a transfer olan Weghorst, Alman ekibinde 144 maçta 70 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Yakaladığı müthiş çıkış sonrası Hollanda Milli Takımı'na yükselen ve Euro 2020'de forma giyen tecrübeli futbolcu İngiltere'de ise aradığını bulamadı. Ruud Weghorst, Burnley formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atabilse de 1.97'lik boyu ve müthiş fiziği ile rakip savunmalar için korkulu rüya olabilecek bir forvet.