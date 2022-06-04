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    • Spor
    • 04.06.2022 09:48
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    • 04.06.2022 09:53
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    Belçika ve Danimarka, Batshuayi ve Cornelius'un attığı gollerle galip geldi...

    UEFA Uluslar Ligi'nde Süper Lig rüzgarı esti. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli rol alan Andreas Cornelius, attıkları gollerle milli takımlarına galibiyet getirdiler...

    Batshuayi ve Cornelius’un gecesi! Takımlarını taşıdılar...

    UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

    BATSHUAYI MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

    Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Hollanda, deplasmanda Belçika'yı Steven Bergwijn, Memphis Depay (2) ve Denzel Dumfries'ın golleriyle 4-1 yendi. Belçika'nın tek golünü Michy Batshuayi attı.

    CORNELIUS FRANSA'YI DEVİRDİ

    Fransa, Karim Benzema'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    1. Grup: Fransa-Danimarka: 1-2

    Hırvatistan-Avusturya: 0-3

    4. Grup: Belçika-Hollanda: 1-4

    C Ligi

    3. Grup: Kazakistan-Azerbaycan: 2-0

    Belarus-Slovakya: 0-1

    D Ligi

    1. Grup: Letonya-Andorra: 3-0

    Lihtenştayn-Moldova: 0-2

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Spor Belçika ve Danimarka, Batshuayi ve Cornelius'un attığı gollerle galip geldi...
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