Konyaspor'un bu sezonki başarısında etkili olan Hadziahmetovic'e Serie A'dan talip çıktı!

Bu sezon Süper Lig'de uzun bir süre ikincilikte kalan ve son düzlükte yerini Fenerbahçe'ye kaptıran Konyaspor'un yıldız oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e İtalya Serie A ekiplerinden Udinese kancayı taktı.

ÜNLÜ GAZETECİ BİLDİRDİ

Nicolo Schira'nın iddiasına göre, Udinese Hadziahmetovic ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Orta saha mevkisinde oynayan futbolcu, bu sezon takımının gösterdiği performansta direkt katkı sağlamıştı.