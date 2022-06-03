Konyaspor'un bu sezonki başarısında etkili olan Hadziahmetovic'e Serie A'dan talip çıktı!

Bu sezon Süper Lig'de uzun bir süre ikincilikte kalan ve son düzlükte yerini Fenerbahçe'ye kaptıran Konyaspor'un yıldız oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e İtalya Serie A ekiplerinden Udinese kancayı taktı.
ÜNLÜ GAZETECİ BİLDİRDİ
Nicolo Schira'nın iddiasına göre, Udinese Hadziahmetovic ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Orta saha mevkisinde oynayan futbolcu, bu sezon takımının gösterdiği performansta direkt katkı sağlamıştı.
25 yaşındaki Bosna Hersek uyruklu futbolcu, altyapısından yetiştiği Zeljeznicar'dan Konyaspor'a transfer olmuştu. 6 yıldır Konyaspor forması giyen Hadziahmetovic, yeşil beyazlı ekiple çıktığı 175 maçta 11 gol 12 asistlik katkı sağlamıştı.