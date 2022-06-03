Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.06.2022 16:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2022 16:17
    ABONE OL

    TFF 2021-22 sezonu tüm ligleri tescil etti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tamamını tescil etti.

    TFF 2021-22 sezonu tüm ligleri tescil etti

    2021 - 2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre ligler tescil edildi.

    Buna göre;
    2021 - 2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

    Spor Toto Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Trabzonspor A.Ş Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

    Spor Toto Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20. sıraları alan Çaykur Rizespor A.Ş., Altay, Göztepe A.Ş. ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımlarının Spor Toto 1.Lig'e düşmelerine,

    Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan İstanbulspor A.Ş. takımlarının Spor Toto Süper Lig'e yükselmelerine,

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 03.06.2022 tarih ve 208 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Spor TFF 2021-22 sezonu tüm ligleri tescil etti
        SON DAKİKA