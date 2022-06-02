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    Miguel Crespo’ya Atletico Madrid’in ardından Villerreal de talip oldu

    Miguel Crespo’ya Atletico Madrid’in ardından Villerreal de talip oldu. Abola gazetesi, Villarreal’in Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro’luk bir teklifle gittiğini iddia etti.

    Miguel Crespo’ya Atletico Madrid’in ardından Villerreal de talip oldu

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Estroil'den 1,5 miyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Miguel Crespo'nun talipleri artıyor. Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği Portekizli orta saha için Villarreal devreye girdi.

    Portekiz basınından Abola Gazetesi, İspanyol ekibinin Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğunu iddia etti. Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin Fransız orta saha oyuncusu Étienne Capoue'nin halefi olarak gördüğü Miguel Crespo'yu çok istediği belirtildi.

    Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus'un vatandaşı Miguel Crespo'ya gelen teklifler için ne cevap vereceği merak konusu oldu.

    Ancak Villarreal'in teklif ettiği rakamda artışa gitmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin artabileceği de gelen haberler arasında.

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