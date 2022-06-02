Galatasaray'ın hocası Torrent, Jorge Jesus'un yerini doldurmak için göreve başlamıştı...

Siyah kırmızılı ekip ise Jesus'tan boşalan koltuğu şimdi Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent'e emanet etmişti. Flamengo için şaşalı geçen sezonun ardından göreve gelen ve beklentilerin yüksek olduğu Katalan teknik adam, 31 Temmuz 2020'de geldiği görevden 9 Kasım 2020'de ayrılmıştı. Torrent, maç başına 1.92 puan ortalaması yakalamıştı.

Görevinden ayrılmasının ardından Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Manchester City'ye katılan Torrent, Galatasaray'ın Fatih Terim ile yolları ayırmasının ardından göreve getirilmişti.