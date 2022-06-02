Galatasaray'ın hocası Torrent, Jorge Jesus'un yerini doldurmak için göreve başlamıştı...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Jorge Jesus ile Domenec Torrent'in kariyerinde ilginç detay bulunuyor.
2019/2020 sezonunda Flamengo'yu çalıştıran Jorge Jesus, Benfica'dan teklif gelmesinin ardından Brezilya'daki görevinden ayrılıp ülkesine dönmüştü. Flamengo ile 2.42 puan ortalamasına ulaşan ve kulübüyle 4 kupa birden kazanan Portekizli çalıştırıcı, sonrasında görevinden ayrılmıştı.
Siyah kırmızılı ekip ise Jesus'tan boşalan koltuğu şimdi Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent'e emanet etmişti. Flamengo için şaşalı geçen sezonun ardından göreve gelen ve beklentilerin yüksek olduğu Katalan teknik adam, 31 Temmuz 2020'de geldiği görevden 9 Kasım 2020'de ayrılmıştı. Torrent, maç başına 1.92 puan ortalaması yakalamıştı.
Görevinden ayrılmasının ardından Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Manchester City'ye katılan Torrent, Galatasaray'ın Fatih Terim ile yolları ayırmasının ardından göreve getirilmişti.