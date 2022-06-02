Milli futbolcu Cenk Özkaçar, Uluslar Ligi öncesinde açıklamalarda bulundu



İyi bir kamp geçtiğini belirten Özkaçar, "Kamp başladığından beri yoğun bir tempomuz var. Takım içerisinde birlikteliğimiz çok iyi düzeyde. Taktiksel anlamda da çalışıyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışında da mental anlamda çalışmalarımız son gaz devam ediyor. Birlikte hareket ediyoruz. İnşallah her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"6'DA 6 YAPMAK İSTİYORUZ"

Faroe Adaları ile Cumartesi günü oynanacak maç için ise milli futbolcu, "Ne olursa olsun FIFA sıralamasında grubumuzda olan takımlara göre daha önde olduğumuz gözle görünüyor. Ama sonuçta yaptığımız spor, futbol. Futbolda hiç kimseyi küçümsememek gerekiyor. Sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyin yüzde yüzünü yaparak grubumuzda başlangıçta Faroe Adaları olmak üzere 6 maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. 6'da 6 yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"BELÇİKA LİGİ'NDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Geride kalan sezonu kendisi açısından değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, "Kiralık olarak Belçika'da Oud-Heverlee Leuven'da forma giydim. Orada devamlı oynamak ve sezonu milli takımlarla beraber 40 maçla tamamlamak beni çok mutlu etti. Kendi gelişimim adına da Belçika Ligi'nde çok şey öğrendiğimi ve kendi futboluma daha çok değer kattığımı düşünüyorum. İnşallah bunun meyvelerini başta A Milli Takım olmak üzere ve uzun vadede karşılığını alacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.