Galatasaray'da Axel Witsel harekatı

11 Haziran'daki seçime çok hummalı şekilde hazırlanan Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

İKİSİNİ DE İKNA ETTİ!

Her iki başkan adayının seçimi kazanması durumunda futbolu emanet etmeyi planladığı Cenk Ergün'den çok flaş bir hamle geldi. Alınan bilgilere göre Ergün, Belçikalı ünlü yıldız Axel Witsel'in menajeri Raul Pais Da Costa ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Kısa süre önce Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Witsel bonservisini eline almış durumda. Cenk Ergün'ün hem Hamamcıoğlu hem de Özbek'i yıldız futbolcu konusunda ikna ettiği, iki başkan adayının da bu transferi onayladığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası girişimlere hız veren Ergün, çok sayıda talibi olan Axel Witsel için resmi bir girişimde bulundu. Alınan bilgilere göre Dortmund'taki son senesinde 4.2 milyon Euro maaş alan Belçikalı futbolcunun şu anki beklentisi 3.5 milyon Euro civarında.

TÜM RAPORLARI SUNDU

Alex Witsel'in ayrıca 3 yıllık sözleşme ve imza parası istediği de gelen bilgiler arasında. Cenk Ergün'ün tecrübeli futbolcunun performans raporunun yanı sıra mali şartlarını da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na sunduğu belirlendi.