Galatasaray orta saha sorununu Witsel ile çözecek! 3 yıllık sözleşme istiyor...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçime çok hummalı şekilde hazırlanan Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Her iki başkan adayının seçimi kazanması durumunda futbolu emanet etmeyi planladığı Cenk Ergün'den çok flaş bir hamle geldi. Alınan bilgilere göre Ergün, Belçikalı ünlü yıldız Axel Witsel'in menajeri Raul Pais Da Costa ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Kısa süre önce Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Witsel bonservisini eline almış durumda. Cenk Ergün'ün hem Hamamcıoğlu hem de Özbek'i yıldız futbolcu konusunda ikna ettiği, iki başkan adayının da bu transferi onayladığı öğrenildi.
MASADA 3 YILLIK SÖZLEŞME VAR
Bu gelişme sonrası girişimlere hız veren Ergün, çok sayıda talibi olan Axel Witsel için resmi bir girişimde bulundu. Alınan bilgilere göre Dortmund'taki son senesinde 4.2 milyon Euro maaş alan Belçikalı futbolcunun şu anki beklentisi 3.5 milyon Euro civarında. Witsel'in ayrıca 3 yıllık sözleşme ve imza parası istediği de gelen bilgiler arasında.
Cenk Ergün'ün Witsel'in performans raporunun yanı sıra mali şartlarını da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na sunduğu belirlendi.
Transferle ilgili son karar 11 Haziran'daki seçim sonrasında verilecek.
ORTA SAHAYA İLAÇ OLACAK
Galatasaray'ın son dönemde orta alanda yaşadığı büyük sorunlara çözüm olabilecek kalitede bir isim olan Axel Witsel, Standard Liege altyapısında yetiştikten sonra 2011 yılında 9 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer oldu. 2012 yılında tam 40 milyon Euro'ya Zenit'in yolunu tutan 33 yaşındaki yıldız, 2017'de 20 milyon Euro bedelle Çin kulübü TJ Quanjian'a imza attı.
2018'de yine 20 milyon Euro karşılığında Dortmund'a transfer olan Witsel, Alman kulübünde 145 maçta forma giyerken, 13 gol atıp 6 asist yaptı.
Bu sezon 41 resmi maçta oynayıp 2 kez ağları havalandıran Axel Witsel tam 120 kez Belçika Milli Takımı'nın formasını terletti.