Galatasaray orta saha sorununu Witsel ile çözecek! 3 yıllık sözleşme istiyor...

MASADA 3 YILLIK SÖZLEŞME VAR

Bu gelişme sonrası girişimlere hız veren Ergün, çok sayıda talibi olan Axel Witsel için resmi bir girişimde bulundu. Alınan bilgilere göre Dortmund'taki son senesinde 4.2 milyon Euro maaş alan Belçikalı futbolcunun şu anki beklentisi 3.5 milyon Euro civarında. Witsel'in ayrıca 3 yıllık sözleşme ve imza parası istediği de gelen bilgiler arasında.



Cenk Ergün'ün Witsel'in performans raporunun yanı sıra mali şartlarını da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na sunduğu belirlendi.

Transferle ilgili son karar 11 Haziran'daki seçim sonrasında verilecek.