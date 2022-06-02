Finalissima’da şampiyon İtalya’yı yenen Arjantin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Güney Amerika şampiyonu Arjantin, Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-0 mağlup ederek Finalissima kupasını kazandı. Arjantin'e maçta galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Lautaro, 45+1'de Di Maria ve 90+4'de Dybala kaydetti. Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, ülkesinin milli takımı ile ikinci kupasını kazandı.

UKRAYNA FİNALİNDE GALLER'İN RAKİBİ OLDU

Ukrayna Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı 3-1 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaline yükseldi. Bu sonuçla Ukrayna, 5 Haziran'da oynanacak play-off finalinde Galler'in rakibi oldu. Galler-Ukrayna maçının galibi, 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.

ATALANTA KEREM'İ İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası daha geldi. İtalyan basınına göre Atalanta genç futbolcu için harekete geçme kararı aldı. Haberde, "Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki futbolcu 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir" ifadesini kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'I YUKARILARA TAŞIYACAĞIM

Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatalarını aldı. Vodafone Park'ta düzenlenen törene Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı katıldı. Başkan Çebi, "Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacağımıza, camiamızı mutlu edeceğimize söz veriyorum" dedi.

LUİZ GUSTAVO SÖZLEŞMEYİ TAMAMLAYACAK

Fenerbahçe'de 1 yıllık sözleşmesi kalan Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılmak istemediğini ve çubuklu forma giye şampiyon olmaya odaklandığını yönetime bildirdi. Brezilyalı ön libero ile bir ara Botafogo kulübü ilgilenmiş ancak yüksek ücreti nedeniyle transferden vazgeçmişti. Gustavo, teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir başlangıca imza atmak istiyor.

MİLLİLER, ARASLARLA KIYIYA INDI

Aras Kargo'nun gönüllü çalışanlarından oluşan Doğa Dostu Araslar platformu, Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyıları temizlemeye devam ediyor. Aras Kargo, bu seneki kıyı temizliğini Çevre Haftası kapsamında resmi sponsoru olduğu Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle gerçekleştirdi. 1 Haziran 2022 Çarşamba günü ayyıldızlı futbolcuların katıldığı etkinlikte, milli takım tesislerinin bulunduğu Riva kıyılarında toplam 44 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

MESUT ÖZİL JESUS'U BEKLİYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesaplarından Sarı Lacivertli ekipteki geleceği ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Kariyerini taraftarı olduğu Fenerbahçe'den başka bir takımda tamamlamayacağını vurgulayan yıldız solak, ''Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir'' ifadelerini kullanmasının ardından gözler şimdi Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Yıldız futbolcunun sezon açılışında yer alabileceği ve sonrasında teknik patron Jorge Jesus'un kararına göre hareket edilmesinin planlandığı öğrenildi.

SON BİLET KİMİN OLACA K?

Spor Toto 1. Lig'in 2021- 2022 sezonundaAnkaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son ekip bugün belli olacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor play-off finalinde kozlarını paylaşacak. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bandırma play-off yarı finalinde Eyüp'ü elerken, İstanbulspor da Erzurum'u saf dışı bırakmıştı.